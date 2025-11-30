У Туреччині помер 64-річний кримськотатарський активіст, колишній політв'язень Кремля Едем Бекіров. Він так і не зміг оговтатися після російського ув'язнення у справі, яку правозахисники називали політичною. Кілька років активіст боровся за життя, зокрема під російськими обстрілами під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії нагадують, хто такий Едем Бекіров і чим він запам'ятався.

Едем Бекіров – із родини кримських татар, які пережили сталінську депортацію. Він був противником російської анексії Криму у 2014 році. Допомагав родинам українських військових виїжджати з Кримського півострова. А потім підтримував учасників громадянської блокади півострова у 2015-2016 роках, які вважали, що так зможуть наблизити деокупацію.

У 2018 році російські силовики затримали Едема Бекірова у Криму та відправили до СІЗО. Неналежні умови та відсутність медичної допомоги дуже підірвали його здоров'я. Після звільнення Бекіров кілька років боровся за життя.

Мрія про Крим та справа «про боєприпаси»

Сім'я Бекірових родом із Криму. Але Едем Бекіров жив у Новоолексіївці Херсонської області. Після повернення зі сталінської депортації він працював там агрономом. Його дружина Гульнара Бекірова також жила у цьому селищі, оскільки її родині не вдалося повернутися до Криму з депортації.

Радянська влада перешкоджала облаштуванню там кримських татар. Тому для подружжя мрія жити у Криму так і залишилася мрією.

Едем Бекіров приїжджав на півострів до родичів. Робив це навіть після російської анексії Криму 2014 року і попри свою інвалідність.

Під час однієї з таких поїздок – у грудні 2018 року – його затримали російські силовики за звинуваченням у поширенні та транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.

Бекіров російським спецслужбам у Криму був відомий давно

Рідні та захист Едема Бекірова заперечували це, оскільки він мав інвалідність першої групи (у нього була ампутована нога), пересувався за допомогою протеза і мав інші тяжкі захворювання.

«У 2014 році Едем Бекіров, за словами його рідних, допомагав українським військовим, які виїжджали з родинами з уже окупованого Криму. На ще не існуючому тоді кордоні його затримали російські прикордонники без розпізнавальних знаків та в масках, погрожували автоматами, але відпустили. Бекіров російським спецслужбам у Криму був відомий давно», – писав про нього журналіст Антон Наумлюк.

Їм мене не зламати. Я всі свої хвороби зібрав у кулак і не дам здатися слабким

Сам Едем Бекіров говорив про свою справу так:

«Любов до Криму, любов до Батьківщини, любов до народу і до сім'ї ніколи не дасть мені зробити те, що суперечить моїм принципам і принципам мого народу. Ця любов перейшла до мене від батьків. У 1968 році, переїхавши до Криму (мені вже було 7 років), вони розповідали про страшну депортацію кримськотатарського народу 1944 року, про знущання, про труднощі, і попереду ще у нас були довгі 23 роки боротьби кримськотатарського народу за своє право жити на Батьківщині. Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати. Я всі свої хвороби зібрав у кулак і не дам здатися слабким».

«Ми повинні перемогти і повернутися додому»

Попри ці обставини, Едема Бекірова майже рік утримували в СІЗО Сімферополя, де у нього значно погіршилося здоров'я.

Активіста засудили до семи років позбавлення волі та штрафу у 150 тисяч рублів.

Але вирок він не відбував. У 2019 році Едем Бекіров був повернений на материкову частину України внаслідок великого обміну утримуваними особами між РФ та Україною.

Говорячи про деокупацію Криму, Едем Бекіров наголошував на важливості посилення міжнародних санкцій та визнання Україною «кримськотатарської автономії».

Рішення про кримськотатарську автономію – це один із перших кроків до звільнення Криму

«Щоб розпочати повернення Криму до складу України, нам потрібно повернутися до проблеми зміни Конституції України. Рішення про кримськотатарську автономію – це один із перших кроків до звільнення Криму», – заявляв він у 2019 році.

Одразу після звільнення із СІЗО Едем Бекіров опинився на операційному столі. А наступні роки стали для нього боротьбою за життя.

Стан активіста сильно погіршився у 2021 році, він тяжко переніс COVID-19 та боровся з наслідками. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну його госпіталізували.

І тільки це допомогло активісту уникнути російської окупації у лютому 2022 року. Коли російські війська заходили до Новоолексіївки, Едем Бекіров перебував у лікарні у Києві.

Під час масштабних російських обстрілів столиці України в лютому та березні 2022 року йому разом з іншими пацієнтами довелося тривалий час провести у підвалі лікувального закладу, який слугував укриттям.

У цей час Гульнара Бекірова була в окупації. Їй дивом вдалося виїхати з Новоолексіївки до Києва.

Після того, як подружжя залишило Херсонщину, до їхнього будинку в Новоолексіївці кілька разів приходили з обшуками російські військові. Згодом вони захопили будинок Бекірових та розмістилися там.

Росіянам не забрати нашу віру в перемогу України

Наразі селище продовжує перебувати під окупацією російських військ.

«Так, у нас забрали будинок і машини, але їм не забрати у нас силу для боротьби з несправедливістю і нашу віру в перемогу України. Для нас війна почалася дев'ять років тому і триває весь цей час. Багато наших співвітчизників роками сидять у російській в'язниці, багато хто втратив домівки. Тому ми обов'язково маємо перемогти і повернутися додому», – заявляла Крим.Реалії Гульнара Бекірова.

«Усе життя служив захисту Криму»

З квітня Едем Бекіров із дружиною перебували у Туреччині, де активіст продовжував лікування. Він переніс кілька операцій. Але після них уже не оговтався.

Перед смертю Едем Бекіров встиг знову стати дідусем – у Києві народилася його онука, яку він зміг побачити по відеозв'язку.

Після звістки про смерть активіста у соцмережах з'явилося безліч спогадів про нього. Йому дякують за громадянську позицію, силу духу та шурпу, яку він готував з «особливим смаком дому», відібраного Росією.

Його життя – це приклад справжньої відваги, любові до свого народу та незламності духу

«Усе своє життя Едем Бекіров присвятив служінню своїй громаді, відстоюванню прав людини та захисту рідного Криму. Особливої мужності він виявив після початку російської окупації 2014 року, коли кримськотатарський народ став об'єктом цілеспрямованих репресій. Наслідки тортур та неналежного утримання у російській в'язниці подолати до кінця так і не вдалося. Попри важку недугу, він продовжував підтримувати кримськотатарських політв'язнів та їхні родини, залишаючись голосом правди та людяності. Його життя – це приклад справжньої відваги, любові до свого народу та незламності духу», – заявили в Меджлісі кримськотатарського народу.

«Україна втратила чудову людину, патріота, кримчанина Едема Бекірова. Він пройшов через російський полон, після звільнення переніс складні операції, проходив реабілітацію, а потім тривалий час лікувався у Стамбулі. Світла пам'ять», – написав український журналіст Роман Сущенко, який був у російському ув'язненні одночасно з Едемом Бекіровим.

Едема Бекірова поховали 26 листопада в Туреччині.