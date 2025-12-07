Росіяни в Криму. Чому не приживаються на окупованому півострові ті, хто переїхав з Росії під час війни?

Близько мільйона росіян переїхали до Криму після його анексії Росією у 2014 році, заявляють українська влада та правозахисники. Багато громадян РФ бачили в цьому перспективу життя біля моря та можливість заробітку на федеральних ресурсах, які російська влада вливала у півострів. Але кримська реальність виявилася такою, що багатьом незабаром довелося повертатися до Росії.

Чому Крим не став для росіян «рідною гаванню»? Чому ті, хто приїхав під час війни не приживаються на півострові? Чому міф про «один народ» розбивається об реальність?

Про це розповідає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

У Крим після російської анексії у 2014 році масово переїжджали росіяни здебільшого з північних регіонів РФ. Проте зустріти на Кримському півострові можна також москвичів та жителів Санкт-Петербурга.

Але, як з'ясовується, півострів виявився для них не найкращим місцем для життя. Багатьом довелося повертатися на батьківщину до РФ. Серед причин, через які доводиться залишати Крим, росіяни називають:

занадто дорогу нерухомість,

відсутність розвиненої інфраструктури,

низькі зарплати

клімат, який підходить не всім

А багато хто каже про специфічний «кримський менталітет».

Після повномасштабного вторгнення до усіх цих факторів додався ще один – Сили оборони України почали регулярно завдавати ударів по військовій інфраструктурі Криму.

Але якщо вірити російським рієлторам і блогерам, це далеко не основна причина для виїзду росіян – залишати півострів багато хто почав задовго до війни.

«Спочатку ейфорія, потім не вистачає зарплати»

За статистикою, яку озвучує російський консультант із кримської нерухомості Ксенія Шварц, із 10 приїжджих за останні роки росіян лише двоє залишаються на півострові.

Сама Ксенія Шварц – із російської Пермі й також переїхала до Севастополя після 2014 року. Вона вважає, що їй вдалося прижитися в цьому місті. Більшість інших росіян, за її словами, повертаються до Росії, причому не завжди у рідні регіони.

Багато хто почав продавати свою нерухомість, брати із собою свою сім'ю та переїжджати до Криму у надії, що тут на них чекають

«Причина одна – люди просто не розраховують свої сили. Коли Крим став доступний (після його анексії Росією у 2014 році – КР) і стало зрозуміло, що можна переїхати, багато хто почав продавати свою нерухомість, брати із собою свою сім'ю та переїжджати до Криму у надії, що тут на них чекають, обіцяють «золоті гори» і все у них буде добре. Приємний клімат, приємно жити та багато роботи. З такою позицією люди й приїжджають», – розповідає Ксенія Шварц у своєму блозі.

Але надії виправдовуються не у всіх. Часто у приїжджих, за словами рієлтора, виникають проблеми з облаштуванням у Севастополі.

Саме у цьому місті з 2014 року фіксували наймасовіше заселення росіян. Російська влада раніше називала його лідером за приростом населення серед регіонів сусідньої Росії.

«Перші пів року – ейфорія. А потім вона закінчується, і люди починають дивитися на місто більш адекватно. Вони починають помічати мінуси: погано розвинена інфраструктура, низькі зарплати, дорогі продукти і взагалі жити тут дорого – на це просто не вистачає зарплати. Ось це найпоширеніший варіант», – стверджує Ксенія Шварц.

Опинившись у такій ситуації, росіяни найчастіше залишають Крим, не чекаючи, поки сформуються нові соціальні зв'язки, каже вона.

Скільки таких громадян РФ залишили Крим з економічних причин, достеменно невідомо – статистики немає.

«У Криму живеш, зігнувшись, очікуєш каверзи»

Російська сім'я із Самари чотири роки прожила на Кримському півострові.

Коли переїжджаєш кудись, є стан собачки, яка мчить кудись. А потім окуляри рожеві знімаються

У 2016 році подружжя продало свою нерухомість у РФ, купило земельну ділянку в Севастополі й збудувало будинок із видом на море. Але незабаром виїхало й оселилося в Новоросійську.

«Коли переїжджаєш кудись, є стан собачки, яка мчить кудись. А потім окуляри рожеві знімаються і настає звичайна побутовуха. І в Севастополі з цим великі проблеми. Починаючи з того, що в місті немає містобудівного плану. Є дуже багато випадків, коли люди «потрапляють» із землею», – розповідав блогерці Катерині Бахметьєвій росіянин родом із Севастополя Юрій.

Він стверджує: живучи у Криму, відчував вплив «кримського менталітету» та «тяжкість» міжнародного санкційного тиску.

Коли ми виїхали, я вже не замислююся, що завтра прокинуся і прочитаю, що тут уже не Росія, а Україна знову

«Відчуття, що світ там застиг на 90-х роках. Розвитку немає. Люди якісь зіщулені, не хочуть рухатися вперед. Севастополь – це місто для відпочинку, жити там у нас не вийшло. У нас одні друзі поїхали, другі, треті, четверті. Якось не налагоджується у Криму. Намагаєшся рухатися, а відчуття, що буксуєш у калюжі й вирватися з неї не можеш. Ти там не знаєш, що буде завтра.

Думаєш: з цими санкціями що буде, що президент України надумає? І це підсвідомо тягар. І коли ми виїхали, я вже не замислююся, що завтра прокинуся і прочитаю, що тут уже не Росія, а Україна знову. Люди підсвідомо цього побоюються», – розповідав Юрій.

Схожими враженнями поділилася його дружина Оксана.

«Коли ми виїхали з Криму, я відчула полегшення. Наче тяжкість всього світу лежить на цьому Криму. І ти якось зігнувшись, там живеш у напрузі, очікуєш каверзи», – згадує вона.

За її словами, багато москвичів переїжджають жити до Криму до моря заради своїх маленьких дітей, але згодом більшість повертається назад до РФ.

«Не витримують реальності»

Про специфіку «кримського менталітету» говорить підприємець із Москви, блогер Олександр Сергєєв (Горний). Він сам відчув це, коли переїхав до Криму після російської анексії у 2014 році.

«Хтось не витримує місцевий менталітет. А він є. Нас, приїжджих, у Криму сприймають дуже тяжко. Тому що ми – чужинці. Навіть якщо ти живеш у Криму давно і тебе знають, ти маєш своє житло і борешся за це місце, тебе все одно сприймають багато хто чужинцем», – говорить він у своєму блозі.

Багато росіян, за словами блогера, обирають Крим для життя як «цікаве місце з гарним кліматом та морем». Але прижитися на півострові вдається не всім.

В основному тут приживаються або люди, у яких є певні накопичення, або ті, хто працюють дистанційно

«Хтось із тих, хто приїхав у Крим на ПМЖ, не витримує і їде назад, зіткнувшись із реальністю. Тому що тут не так багато добре оплачуваної роботи. В основному тут приживаються або люди, у яких є певні накопичення, або ті, хто працюють дистанційно.

Тому що винаймати квартиру тут – дороге задоволення, зарплати – смішні. Реальна зарплата у Криму – 35–40 тисяч рублів, і її ще треба знайти. Хтось втомлюється від цієї прекрасної природи і його тягне назад до міст», – вважає Олександр Сергєєв (Горний).

Згідно з рейтингом російського Центру економічних досліджень «РІА Рейтинг», Крим перебуває на 79 місці в Росії за доходами населення. За цим показником він відстає від Севастополя, який посідає в цьому рейтингу 61 місце.

Згідно з дослідженням, за межею бідності у Криму у 2024 році проживали 11,4% населення. Російська влада раніше визнала, що Крим за 11 років у російських реаліях не дотягує до середньоросійського рівня за соціально-економічними показниками.

Плани на «після війни»

Активно росіяни почали залишати Крим під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли Сили оборони України регулярно завдають ударів по військових об'єктах РФ на Кримському півострові, стверджує влада України. Перевірити це в умовах військових дій між Україною та РФ проблематично.

Російські рієлтори стверджують, що росіяни не відмовляються від планів на Крим навіть під час військових дій. Багато їхніх клієнтів розраховують купити нерухомість у Криму, здавати її в оренду, а після завершення військових дій переїхати туди «і спокійно жити».

За підрахунками Представництва президента України в АРК, за десятиліття російська влада замістила понад 35% жителів Криму, а кількість новоприбулих на Кримський півострів становить близько мільйона осіб.

У Меджлісі кримськотатарського народу наголошують, що росіяни з 2014 року масово переселялися до Криму незаконно і мають залишити його в разі деокупації півострова.

Росіяни знали, що це крадена земля, але вони на ній оселилися. Ці люди залишили власну країну в пошуках якихось привілеїв і бонусів

«Ті, хто оселилися в окупованому Криму з порушенням українського законодавства, скоїли злочин. І потрібно буде усунути наслідки цього злочину. Гуманність полягає в тому, що цим людям можуть бути створені умови для добровільного виїзду. Більшої гуманності я собі не уявляю. Тому що те, що вони зробили, не лежить у площині «життя змусило».

Це було усвідомлене рішення, вони знали, що це крадена земля, але вони на ній оселилися. Ці люди залишили власну країну в пошуках якихось привілеїв і бонусів, вважаючи, що земля Криму стала російською, але які б дії вони не здійснювали в Криму, ці їхні дії порушують закони України», – заявляє голова Меджлісу Рефат Чубаров.

Влада України розцінює те, що відбувається, як штучну зміну демографічного складу з метою «витіснення нелояльних громадян України та заселення півострова громадянами РФ». Міжнародне законодавство кваліфікує це як один із воєнних злочинів.