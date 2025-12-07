Хабар за санкції РНБО: спільника народної депутатки взяли під варту – САП

У неділю, 7 грудня, ВАКС обрав запобіжний захід спільнику нардепа, яких підозрюють у «продажу» санкцій від РНБО за хабар у розмірі 250 тисяч доларів, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Згідно з публікацією, 7 грудня суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж внесення застави у розмірі 4 млн 542 тисячі гривень.

У разі внесення застави щодо підозрюваного будуть застосовані наступні обов’язки:

прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

не відлучатися за межі міста Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У САП прізвища нардепки не називають, але за повідомленням українських ЗМІ, мова йде про Анну Скороход та її спільника.

Наразі фігуранти справи рішення суду публічно не коментували.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили зранку 5 грудня, що «спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України».

«Тривають першочергові слідчі дії. Деталі – згодом», – йшлося в короткому повідомленні антикорупційних органів.

Згодом народна депутатка від партії «За майбутнє» Анна Скороход підтвердила, що 5 грудня після обшуків в її помешканні у справі про хабар правоохоронці вручили їй підозру. Проте, за словами Скороход, вони «нічим не змогли це підкріпити», і вона не арештована.

Як заявила депутатка, гроші, вилучені під час обшуків – не її. Крім того, вона звинуватила НАБУ в «маніпуляції» і публікації «фейкових фото».

«НАБУ опублікувало фотографії з «місця обшуку», на яких зображені гроші, якась кухня і спальня. Офіційно заявляю: це фото з чужої квартири», – написала Скороход у соцмережах вночі.



Викладені слідством записи її розмов депутатка назвала «класичним монтажем і вирізками з контексту». «Повна версія виглядає абсолютно інакшою, і я дам з цього приводу додаткові коментарі. Я не заарештована. Мені вручили підозру, але нічим не змогли це підкріпити. Я готова до співпраці, бо мені немає чого приховувати. Ба більше, я буду вимагати повного розслідування цієї провокації», – написала депутатка. Вона заявила, що йдеться про політичний тиск з метою зірвати її поїздку на міжнародні зустрічі до США.

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що оголосило про підозру народній депутатці.

«НАБУ і САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента», – йшлося в повідомленні.

У 2019 році Анна Скороход входила до складу владної фракції «Слуга народу», але була виключена з фракції через голосування всупереч позиції «Слуги народу».