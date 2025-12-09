У Криму вночі були вибухи і стрілянина, Міноборони РФ заявило про атаку щонайменше 22 БпЛА

В окупованому Криму вночі 9 грудня було чути стрілянину і звуки вибухів у Сімферопольському районі, пишуть у кримських пабліках. Російські моніторингові канали повідомляли про атаки БпЛА.

Зокрема, телеграм-канал «Кримський вітер» писав, що близько третьої ночі за місцевим часом було чути два вибухи в Бахчисарайському і Сімферопольському районах.

Пізніше читачі каналу повідомили про вибухи і стрілянину у селищі Красногвардійське, а близько 03:20 – у Комсомольському і самому Сімферополі.

Російські моніторингові телеграм-канали писали, що ймовірною ціллю атаки були район ГРЕС, Таврійська ТЕС й аеропорт Сімферополя.

Російська влада атаку не коментувала, про наслідки також нічого не повідомляли.

Зі свого боку, Міноборони РФ вранці 9 грудня заявило, що російська ППО нібито збила над Кримом 22 дрони, проте доказів своїм твердженням там не навели. Скільки не вдалося збити, там також не повідомили.

Українські військові атаку поки що не коментували.

З 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучення по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.