РФ заявила про нову хвилю «націоналізації» майна українців у Криму. Серед потерпілих – боксер Усик

Спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов заявив про «націоналізацію» майна чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF у важкій вазі, уродженця Сімферополя Олександра Усика, а також ще 84 фізичних та юридичних осіб, яких російська влада звинувачує в підтримці Збройних сил України. Відповідне повідомлення Константинов опублікував на своїх сторінках у соціальних мережах 16 грудня, пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сьогодні перелік націоналізованого майна поповнився майном ще 84 фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють із Києвом і при цьому заробляють у Криму гроші, які йдуть на підтримку українських нацистів. Серед них – спортсмен Олександр Усик, який є прихильником нацистської ідеології. Він неодноразово засуджував СВО та організовував збори коштів на потреби ЗСУ», – написав Константинов.

Крім Усика, Константинов згадав, що під «націоналізацію» також потрапили:

Ігор Франчук – український підприємець та політик, народний депутат ІІ–ІV скликань. З 2018 року живе на материковій Україні, обіймає посаду віцепрезидента в «Українському союзі промисловців та підприємців» та є радником віцепрем’єр-міністра України. У Криму йому належать компанії ТОВ «Ліласте», ТОВ «Кримська школа «Тескао».

ТОВ «Таврида-Плаза» – компанія, що входить до української групи «ТММ», яка виробницт безпілотників та літаків.

ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» – підприємство, серед акціонерів якого є Фонд державного майна України.

Майно українських військових та добровольців, у тому числі Михайла та Костянтина Новосельцевих, Єгора Ткаченка (боєць бригади «Холодний Яр»), Євгена Бабича (полковник Повітряних сил України).

Володимир Присяжнюк – український громадський діяч, який підтримує фонд «Відкритий діалог» у Польщі та займається збиранням коштів для ЗСУ.

Українська сторона дані повідомлення наразі не коментувала.

На тлі повномасштабної війни РФ проти України російська влада посилила процес вилучення майна. 2023 року Константинов заявив про «націоналізацію» понад 2500 об’єктів. До цього переліку увійшли активи бізнесмена Ігоря Коломойського, будинок Меджлісу кримськотатарського народу та квартири дружини президента України Олени Зеленської.

Влітку Константинов заявив, що російська влада Криму за першу половину 2025 року продала на торгах «націоналізованого» майна на суму понад 2,2 млрд рублів.

Україна та міжнародна спільнота розглядають ці дії як незаконне привласнення, що порушує міжнародне право. Київ неодноразово наголошував, що після повернення Криму під контроль України всі акти «націоналізації» будуть анульовані, а майно – повернуте власникам.