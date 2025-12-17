СБУ: начальник медичного підрозділу ЗСУ коригував удари Росії по складах боєприпасів

Служба безпеки України затримала підозрюваного в коригуванні російських атак по складах із боєприпасами і дронами Збройних сил України – про це відомство заявило 17 грудня.

За твердженням слідства, ймовірного агента ФСБ викрили в Силах оборони – ним виявився завербований Росією начальник медичного підрозділу бойової бригади ЗСУ. Його підозрюють у коригуванні російських ударів по Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

«Як встановило розслідування, основними «цілями» ворога були арсенали зберігання боєприпасів та безпілотних систем українських військ. Також ФСБ сподівалась отримати від агента координати медичних складів та автопарків спецтранспорту Сил оборони, який постачає медпрепарати на передову», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Через удар FPV-дрона на Донеччині поранені четверо рятувальників – ДСНС

СБУ додає, що посадовець під виглядом робочих поїздок відвідував військові частини та логістичні бази на півночі України в позначав на гугл-картах їхнє розташування для подальшого «звіту» ФСБ.

За даними слідства, його завербували через Телеграм-канали, де він «агітував українців скласти зброю перед РФ». Російські спецслужби пропонували агенту гроші та обіцяли здійснити вивезти його до родичів у Росії.

Чоловіка затримали на робочому місці. Йому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. У разі визнання винним фігуранту загрожує державна зрада в умовах воєнного стану. Зараз він під вартою без права внесення застави.

Читайте також: ОВА: сили РФ знову атакували Одещину, пошкоджений об’єкт транспортної інфраструктури

СБУ не називає ім’я затриманого, його позиція щодо обвинувачень невідома.

Днями Служба безпеки затримала двох людей за підозрою в роботі на російське ГРУ та підготовці повітряних ударів РФ по Київщині.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють, зокрема, в держзраді та диверсіях на замовлення російських спецслужб.



