СБУ затримала двох людей за підозрою в підготовці ударів по енергетиці Київщини

Служба безпеки України 11 грудня повідомляє про затримання двох людей за підозрою в роботі на російське ГРУ.

За даними відомства, затримані брали участь у підготовці повітряних ударів РФ по Київщині:

«Основними цілями рашистів були теплові та гідроелектростанції столичного регіону України. Щоб навести атаки РФ на ці об’єкти, фігуранти порізно обходили місцевість, фіксували координати енергоспоруд та з’ясовували їхній технічний стан після обстрілів».

СБУ уточнює, що чоловіки є вихідцями з Одеської та Хмельницької областей віком 19 і 21 років, які потрапили до уваги російського ГРУ, коли шукали заробітки в Телеграмі восени цього року.

За даними відомства, російська воєнна розвідка «відрядила» їх до Києва та прилеглих районів для коригування нової серії ракетно-дронових ударів. Вони також нібито додатково фотографували та позначали на гугл-картах геолокації блокпостів на місцевих дорогах. Їх затримали в Києві.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим по підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою без права на заставу, в разі обвинувального вироку їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють, зокрема, в держзраді та диверсіях на замовлення російських спецслужб.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.



