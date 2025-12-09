СБУ: на Івано-Франківщині затримали іноземців за підозрою в підпалах на замовлення Росії

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох іноземних громадян, які на замовлення російських спецслужб «займалися підпалами на заході України», повідомила пресслужба СБУ 9 грудня.

Йдеться про двох 27-річних громадян «сусідньої європейської країни», які діяли на Буковині як агенти російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ.

«Як встановило розслідування, зловмисники за допомогою легкозаймистої суміші знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області. Після цього, з метою подальшого розхитування суспільно-політичної обстановки на заході України, іноземці отримали завдання на продовження серії підпалів», – йдеться в повідомленні.

Служба додає, що її співробітники затримали підозрюваних, коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області. Правоохоронці встановили, що обидва чоловіки потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України. Одного з них завербували через Телеграм-канал, згодом він залучив до співпраці знайомого.

За даними СБУ, фігуранти оселилися в готелі на околиці Чернівців, а наступного дня вчинили підпал, який відзняли на камеру. Слідчі повідомили чоловікам про підозру в «терористичному акті, вчиненому шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб».

Суд взяв їх під варту без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна в разі визнання винними. СБУ не уточнює, з якої країни підозрювані, їхні імена та позиція щодо обвинувачень не розголошуються.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють, зокрема, в держзраді та диверсіях на замовлення російських спецслужб.

На 8 грудня Офіс генерального прокурора зафіксував 23 697 злочинів проти національної безпеки за різними статтями.





