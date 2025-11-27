СБУ затримала двох посадовиць міської влади Одеси за підозрою у виправдовуванні агресії Росії

Служба безпеки України затримала чотирьох проросійських агітаторів, повідомила пресслужба відомства 27 листопада:

«Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ проти нашої держави та героїзували рашистів».

СБУ зазначає, що поміж інших затримали двох співробітниць міської адміністрації Одеси.

«В Одесі викрито двох заступниць голови однієї з районних адміністрацій міської ради, які у розмовах з колегами по роботі вихваляли Путіна та агітували за капітуляцію України. Крім цього, жінки поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення південного регіону», – заявляє служба.

Також на Харківщині правоохоронці затримали 52-річну громадянку Росії, яка проживала на прикордонні регіону та закликала до його окупації. Поміж іншого, за даними слідства, вона виправдовувала російські воєнні злочини в розмовах з місцевими жителями.

На Полтавщині кіберфахівці СБУ затримали 38-річного адміністратора Телеграм-каналу. Він «ховався від мобілізації та закликав підписників «донатити» на підтримку армії РФ», розмістивши для цього дані електронних рахунків російських банків.

«Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційної діяльності фігурантів на користь РФ», – додає відомство

Затриманим повідомили про підозру в:

посяганні на територіальну цілісність України

пособництві у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України

порушенні рівноправності громадян залежно від расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками

виправдовуванні російської агресії проти України

У разі обвинувальних вироків фігурантам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна, додає СБУ.

Імена затриманих та їхня позиція щодо звинувачень не розголошуються. Міська рада Одеси наразі не коментувала повідомлення.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.



