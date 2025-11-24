Офіс генпрокурора заперечив, що планує вручати Арахамії підозру в держзраді

Офіс генерального прокурора 24 листопада назвав недостовірними повідомлення в медіа про підготовку підозри народному депутату:

«Поширені твердження про нібито підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею «державна зрада», яку СБУ та ОГП начебто мали вручити, не відповідають дійсності. Наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення. Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів – аналогічна», – заявляє прокуратура.

ОГП додає, що за наявності відповідних, юридично підтверджених підстав рішення про підозру будуть ухвалювати «виключно у межах закону».





«Закликаємо медіа утримуватися від поширення неперевірених чуток та односторонніх «джерел», які формують хибні уявлення. Офіс Генерального прокурора був і залишається поза політикою», – йдеться в заяві.

Відомство не називає імені парламентаря, але деталі вказують, що може йтися про голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію, ім’я якого згадується в розслідуванні «Української правди».

Медіа також цитують пресслужбу Служби безпеки України, яка заперечує намір повідомляти про підозру Арахамії та голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку.

«Інформація про те, що Служба безпеки України нібито готувала оголошення підозри в державній зраді голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії або голові САП Олександру Клименку, не відповідає дійсності», – цитує Службу безпеки «РБК».

СБУ також вказує на те, що її слідчі не можуть повідомляти про підозру чинним народним депутатам.

«Українська правда» 24 листопада оприлюднила розслідування, в якому йдеться, зокрема, про плани Офісу президента ініціювати підозру Арахамії у зв’язку з витоком «плівок Міндіча». Ці плівки фігурують у розслідуванні Національного антикорупційного бюро щодо ймовірних зловживань в енергетиці.

З посиланням на джерела «УП» також повідомляє, що після зустрічі президента Зеленського з керівниками НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури голова ОП Андрій Єрмак нібито «вкотре поставив задачу силовикам готувати підозру керівникові САП Олександру Клименку».

Ані сам Єрмак, ані Арахамія, ані САП ці повідомлення наразі публічно не коментували.



