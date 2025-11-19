Арахамія: «Слуга народу» підтримує розслідування корупції, але не робить «політичних оцінок»

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 19 листопада подякував народним депутатам за «порозуміння в питанні розблокування роботи парламенту і ухвалення рішень, які мали бути прийняті ще вчора».

Таким чином він прокоментував сьогоднішнє звільнення скомпрометованих членів уряду.

«Ми підтримуємо ефективні дії НАБУ, САП, усієї антикорупційної інфраструктури щодо боротьби з корупцією. В цьому наша позиція незмінна – винні мають нести покарання незалежно від статусів, чи посад», – заявив Арахамія.

Водночас очільник фракції згадав про «політичні оцінки», озвучені сьогодні, та окремих представників «Слуги народу», які висловили свої думки з приводу ситуації в Раді.

«Це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право. Однак зауважу, що не слід сприймати її як позицію всієї фракції. Оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила», – наголосив він, не уточнюючи, про кого конкретно йдеться.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв опублікував у фейсбуці заяву представників цієї фракції, не уточнивши, хто саме з членів фракції під нею підписується. Заява закликає до звільнення всіх фігурантів справи, створення коаліції національної стійкості та формування «уряду національної стійкості».

Верховна Рада 19 листопада звільнила міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка.

17 листопада дві українські опозиційні партії – «Голос» і «Європейська солідарність» – закликали до відставки Кабінету міністрів і формування нової коаліції у Верховній Раді України на тлі масштабного розслідування корупції в енергетичному секторі.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили вісьмом особам, були затримані – п’ятеро.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Через кілька днів очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.



