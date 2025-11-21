Співвласник Fire Point розповів про спробу Міндіча купити її частку

Співвласник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч висловив бажання увійти до її капіталу, але його пропозицію відхилили. Про це Штілерман сказав на пресконференції в Києві 21 листопада, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами співвласника, інтерес з боку інвесторів з’явився після того, як Fire Point стала єдиною компанією, що успішно пройшла випробування Сил оборони України у присутності представників посольства Сполучених Штатів.

«Ми стали успішними не завдяки Міндічу, а Міндіч прийшов до нас, тому що ми стали успішними. У березні 2024 року відбулися відкриті іспити, які проводили сили оборони разом з американським посольством. Завдання було – пролетіти під впливом РЕБ. Це було, наскільки я пам’ятаю, два «Бука» та три ... два «Буковеля» (український комплекс радіоелектронної боротьби – ред.) та три «Контури», і треба було влучити в ціль. Були залучені не тільки наші компанії, а і міжнародні. Єдина компанія, яка пройшла ці іспити, була наша. Після цього на нас пішов шквал пропозицій стати нашими співвласниками, акціонерами і пішло контрактування від АОЗ, пропозиції законтрактувати від військових. Одним з людей, які пропонували стати нашим співвласником, був Міндіч. Переговори достатньо довго тривали, він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили врешті-решт і все, і залишились з ним знайомими», – заявив він.





За словами Штілермана, Тимур Міндіч, якого слідчі підозрюють у корупції в українській енергетиці, хотів отримати половину акцій компанії Fire Point, що розробляє далекобійні ракети Flamingo та дрони.

Під час розмови з журналістами Штілерман підтвердив, що йшлося про значні суми, однак компанія вже тоді оцінювала себе значно дорожче. Точну суму він не назвав, сказавши лише, що йдеться про понад 100 мільйонів доларів.

Денис Штілерман повідомив, що акції компанії Fire Point належать виключно чинним співвласникам, без участі Міндіча чи інших сторонніх осіб.

Засновники оборонної компанії Fire Point стверджують, що вклали у виробництво озброєнь власні півтора мільйона доларів.

Журналісти також запитали Штілермана про ймовірну наявність у нього російського паспорта. Він пояснив, що отримав російське громадянство автоматично після того, як у 1991 році переїхав до Москви навчатися в Московському фізико-технічному інституті.

Штілерман наголосив, що одночасно мав українське громадянство, оскільки до цього проживав у Києві. За його словами, у 2016 році Росія позбавила його громадянства через участь у Майдані, благодійну діяльність і допомогу українським військовим. Він також заявив, що передав документи про позбавлення російського громадянства журналістам, яким довіряє, і готовий надати їх іншим медійникам після інтерв’ю.

Щодо Ігоря Фурсенка, який також є фігурантом у справі, співвласник Fire Point повідомив, що він займався вивезенням колишньої дружини Штілермана та його дітей із Росії. Він підтвердив, що Фурсенко був працевлаштований на посаді адміністратора в компанії, але не уточнив, чим той займався.





У справі про можливу корупцію в енергетиці з 10 листопада повідомили про підозру вісьмом особам. Серед них бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Він виїхав за кордон незадовго до того як до нього прийшли з обшуками детективи НАБУ і не коментував звинувачень.

Припущення про можливий зв'язок колишнього ділового партнера президента України з компанією Fire Point, яка стрімко стала лідером оборонного сектору, з'явилися влітку 2025 року. Тоді в компанії це заперечували, але не розповідали про інтерес Міндіча.