«Міндічгейт» на тлі плану «капітуляції»: подвійний удар по Україні?

Відставка Єрмака відкладається?

«Плівки Міндіча» «Плівки Міндіча» – аудіозаписи, на яких, за даними слідства, зафіксовані докази масштабної корупційної схеми на енергетиці за участю вищих посадових осіб.і масштабний корупційний скандал 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».



У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.



Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції.Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.



Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція.не похитнули позиції глави Офісу президента України Андрія Єрмака – глава української держави Володимир Зеленський залишає його на посаді, попри вимоги опозиції і навіть частини «слуг народу». Про це повідомило hromadske з посиланням на джерело у фракції.

Народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив напередодні, що Зеленський ухвалив рішення не звільняти Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента і контратакувати причетних до «Міндічгейту». За даними Железняка, на записах НАБУ керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ. І він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».

Експредставник президента у Верховній Раді та Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський (фракція «Слуга народу») вважає, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку, але «останнє слово – за президентом». Наразі Андрій Єрмак не коментував ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що увечері 20 листопада був на зустрічі з фракцією «Слуги народу», що має більшість у парламенті: «Були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість, вона очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому. Завдання номер один для всіх – конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами. Обов’язково – стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і дипстрайків», – заявив Зеленський.

Перед цією зустріччю «слуги народу» підписувалися під ідеєю перезапустити коаліцію і відставити усіх причетних до «плівок Міндіча».

Як пов’язаний «Міндічгейт» із мирним планом Дональда Трампа?

Тим часом Україна отримала від США так званий «мирний план» з 28 пунктів. Деякі оглядачі заявили, що цей план – рівнозначний капітуляції.

28-пунктний план президента CША Трампа щодо мирного урегулювання війни передбачає визнання Криму, Донеччини та Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя «заморожені» на лінії зіткнення. Про це йдеться у проєкті «мирного плану», який є в розпорядженні Радіо Свобода. Читайте тут

Голова Керівної ради Центру безпекових досліджень СЕНСС та міністр з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України (2016-2019 рр) Вадим Черниш заявив, що запропонований Україні план «не є капітуляцією», але є «різким, хоча й поступовим» рухом до підриву основ існування держави. За його словами, такі обмеження зазвичай накладають на країни, що програли війну.

Вимагають від нас обмеження армії і купу заборон

«Вимагають від нас обмеження армії і купу заборон. І там закладаються такі речі, які залишають Росії гібридні методи впливу для руйнування нашої державності», – зазначив він.

Він також не пов’язав появу плану з корупційним скандалом: «Я не підтримую тих коментаторів і журналістів, які говорять, що це навмисно створений Америкою конфлікт для того, щоб ним скористатися і натиснути. Я думаю, що його створило саме оточення президента».

Черниш звертає увагу, що видима частина скандалу почалась улітку, коли відбулася атака на НАБУ а САП, а тоді «ніяких планів не було».

Ідеальний шторм

Проте він зазначив, що загостренням ситуації через корупційний скандал скористалися, щоб натиснути на Україну і зі сторони Росії, і зі сторони США.

«Цим скористалися і проти цього не заперечував пан Віткофф, щоби натиснути на Україну. Тобто це якраз – ідеальний шторм», – заявив Черниш.

Підсумовуючи, він назвав три умови, які збіглися та підсилюють тиск на Україну:

корупційний скандал, який послаблює українську владу;

ситуація на фронті, яка є не на користь Силам оборони України;

річниця виграшу Трампа на виборах, до якої президент США зможе назвати російсько-українську війну ще одним завершеним конфліктом за його сприяння.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

Цього тижня медіа повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультувалася з Росією щодо нового плану припинення війни в Україні.

Згодом Білий дім заявив, що представники адміністрації Трампа раніше вже обговорювали план мирної угоди з представниками Києва. Зокрема, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник президента Стів Віткофф мали зустрічі з «деякими українцями». Речниця Білого дому не уточнила, хто саме це був.

Офіс президента 20 листопада повідомив, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від представників США «проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію».