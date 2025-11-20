Білий дім: Рубіо та Віткофф обговорювали мирний план США з представниками України минулого тижня

Представники адміністрації президента Сполучених Штатів раніше вже обговорювали план мирної угоди з представниками Києва, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 20 листопада.

За її словами, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник президента Стів Віткофф мали зустрічі з «деякими українцями». Вона не уточнила, хто саме це був.

«Як і в ситуації з Ізраїлем і Газою, ми вислуховуємо обидві сторони цієї війни, щоб зрозуміти, на що можна піти, щоб припинити війну. І це те, як ми зрештою досягнемо прийнятного вирішення», – заявила Левітт.

Раніше Рубіо описав пропозиції США як «список потенційних ідей для завершення війни», припускаючи, що вони можуть передбачати простір для обговорень.





Водночас державні російські медіа поширили відео візиту президента РФ Володимира Путіна до командного пункту військового угруповання «Захід». Під час нього Путін знову заявив, що цілі повномасштабної війни Росії проти України мають бути досягнуті, й назвав українську владу «злочинним угрупованням». Пропозиції США він, судячи з повідомлень, не коментував.

Раніше Офіс президента повідомив, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від представників США «проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію».

Як повідомляли напередодні ЗМІ, в Україну з візитом прибула делегація з Пентагону під керівництвом міністра Сухопутних військ Збройних сил США Деніела Дрісколла. Заплановані їхні зустрічі з українським військовим керівництвом, законодавцями і президентом Володимиром Зеленським.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 20 листопада повідомила про зустріч із Дрісколлом під час його першого візиту в Україну.

Видання Politico писало, що основною метою візиту делегації США є залучення українського керівництва до мирного процесу з Росією.

Також медіа повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультувалася з Росією щодо нового плану припинення війни в Україні.

Точні умови пропозиції, розробленої США, незрозумілі, хоча, за повідомленнями The Financial Times, Reuters і Axios, вона закликає Київ відмовитися від частини своєї території й озброєння, скоротити чисельність своїх Збройних сил і погодитися на скорочення військової допомоги США, необхідної для боротьби з російськими силами. Крім того, передбачається, що жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю. Натомість не повідомляється, на які поступки має піти Москва.



