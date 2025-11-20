«Мир не може бути капітуляцією»: реакція міністрів закордонних справ країн ЄС на новий «мирний план» США і РФ

БІЛЬШЕ МЕНШЕ

Міжнародні медіа напередодні повідомили, що новий проєкт мирної угоди, запропонований Сполученими Штатами і РФ, передбачає скорочення чисельності Збройних сил України і скорочення американської військової допомоги, яка є важливою підтримкою боротьби України проти російських військ. Крім того, жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю.

План також передбачає, що Київ поступиться контролем над східним регіоном Донбасу, але збереже юридичне право власності, Росія сплачуватиме «нерозголошену орендну плату» за фактичний контроль над регіоном, пише з посиланням на джерела The Telegraph.

Натомість не повідомляється, на які поступки має піти Москва.

Пропозиції, які детально описали The Financial Times і Reuters, значною мірою відповідають жорстким вимогам, які Росія висувала з початку цього року, коли президент США Дональд Трамп вирішив розпочати прямі переговори з Москвою щодо війни в Україні.

Тим часом, Москва заявила, що відкрита до переговорів щодо України, додавши, що може організувати телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним, якщо це буде необхідно.

За даними NBC News, план мирного врегулювання війни РФ проти України, який високопосадовці адміністрації США таємно розробляли у консультаціях з Москвою, уже отримав підтримку президента США Дональда Трампа.

Офіційно влада США не озвучувала подробиці щодо плану. Київ також офіційно не реагував на ці повідомлення. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Київ і Європа повинні бути залучені до будь-якого мирного плану щодо України.

Невдовзі після поширення новин про ці пропозиції Зеленський опублікував повідомлення в телеграм-каналі, де подякував президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за проведення переговорів.

Він також високо оцінив «рішучі кроки та лідерство президента Трампа і кожну сильну та справедливу пропозицію щодо припинення цієї війни».

Видання Axios 18 листопада писало, що Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав свою поїздку. Як повідомило Радіо Свобода повідомило дипломатичне джерело, ця зустріч не відбулася.

Президент Володимир Зеленський у жовтні заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».