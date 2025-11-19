Зеленський у Туреччині не мав зустрічі зі спецпосланцем Трампа – джерело Радіо Свобода

Президент України Володимир Зеленський під час свого перебування в Туреччині 19 листопада не мав зустрічі з спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Про це Радіо Свобода повідомило дипломатичне джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Зранку 19 листопада голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомляючи про прибуття до Туреччини в складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським, написав, що «всі заплановані зустрічі відбуваються вчасно та в продуктивній робочій атмосфері».

«Я постійно спілкуюся з представниками адміністрації президента США, включно зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом. Разом із нашими американськими партнерами ми працюємо над тим, щоб припинити війну Росії проти України та забезпечити справедливий і міцний мир», – написав високопосадовець, не вказавши прямо, чи планувалася зустріч із представником Трампа.

Видання Axios 18 листопада писало, що Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав свою поїздку, про це повідомили українські та американські чиновники.

Спецпосланець Трампа обговорив план із очільником РНБО Рустемом Умеровим на зустрічі на початку цього тижня в Маямі, підтвердив Axios український чиновник, зазначивши, що Києву відомо, що «американці над чимось працюють».

Президент Володимир Зеленський у жовтні заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».



