Каллас: будь-який мирний план щодо України потребує участі Києва та Європи

На тлі повідомлень про підготовку США пропозицій щодо мирної угоди голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Київ та Європа повинні бути залучені до будь-якого мирного плану щодо України.



«Щоб будь-який план спрацював, потрібна участь українців та європейців. Звісно, Путін може закінчити війну вже сьогодні, якби просто припинив бомбити цивільних і вбивати людей. Але ми не бачили жодних поступок від Росії», – сказала Каллас журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.



Вона також зауважила, що ЄС завжди виступав за досягнення тривалого, сталого і справедливого миру.

За даними міжнародних медіа, новий проєкт мирної угоди, запропонований Сполученими Штатами, передбачає значні поступки з боку України, зокрема, щодо територій і озброєння. За даними журналістів, пропозиції США включають скорочення чисельності Збройних сил України та скорочення американської військової допомоги, яка є важливою підтримкою боротьби України проти російських військ. Крім того, жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю.

Читайте також: Сибіга: партнери мають змінити свій підхід щодо підтримки «стільки, скільки потрібно», щоб Росія зупинила війну

Натомість не повідомляється, на які поступки має піти Москва.

Пропозиції, які детально описали The Financial Times та Reuters, значною мірою відповідають жорстким вимогам, які Росія висувала з початку цього року, коли президент Дональд Трамп вирішив розпочати прямі переговори з Москвою щодо війни в Україні.

Тим часом Москва заявила, що відкрита до переговорів щодо України, додавши, що може організувати телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним, якщо це буде необхідно.

Читайте також: «Ми ще не побачили справжнього Трампа»: Єльченко про кінець війни та знайомство з президентом США

Київ офіційно не реагував на ці повідомлення.

Невдовзі після поширення новин про ці пропозиції Зеленський опублікував повідомлення в Телеграм-каналі, де подякував президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за проведення переговорів.

Він також високо оцінив «рішучі кроки та лідерство президента Трампа і кожну сильну та справедливу пропозицію щодо припинення цієї війни».

Видання Axios 18 листопада писало, що Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав свою поїздку. Як повідомило Радіо Свобода повідомило дипломатичне джерело, ця зустріч не відбулася.

Президент Володимир Зеленський у жовтні заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».