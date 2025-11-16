Сибіга: партнери мають змінити свій підхід щодо підтримки «стільки, скільки потрібно», щоб Росія зупинила війну

Міжнародна спільнота має достатньо можливостей, щоб змусити Росію припинити війну проти України, і потрібен перехід від підходу щодо підтримки «стільки, скільки потрібно» до «настільки сильно, наскільки можливо», заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«На цьому етапі війни вирішальними є дві цілі. По-перше, відмовитися від власних ілюзій. По-друге, позбавити ворога ілюзій. Путін буде змушений зупинити цю війну, коли будуть присутні два фактори: він не матиме ілюзій, що зможе якимось чином врешті-решт перемогти на полі бою; ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її зупинення», – написав Сибіга у соцмережі X 16 листопада.

За словами міністра, сучасна гонка озброєнь – не про ядерну зброю, а про «мільйони дешевих безпілотників».

«Ті, хто зможе швидше збільшити виробництво, забезпечать мир. Це вимагає швидкого і достатнього фінансування оборонної промисловості України, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі. Ми можемо виробляти до 20 мільйонів безпілотників наступного року, якщо отримаємо достатньо фінансування. Ми ведемо перегони з часом. Як у ресурсах, так і в технологіях. Нам потрібно досягти паритету й переваги, щоб змусити Путіна зупинити війну», – наголосив очільник МЗС.

Західні партнери України, зокрема з ЄС, неодноразово заявляли, що підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно», у війні з Росією.

У вересні президент Володимир Зеленський назвав недостатніми можливості оборонної промисловості Європи. За його словами, «європейські виробничі лінії працюють поки що недостатньо, але це все потрібно і зрозуміло як нарощувати».

У жовтні очільник американської дипломатичної місії при НАТО Метью Вітакер також заявив, що потужності європейського оборонпрому не відповідають сучасним загрозам.

«Не бачу, щоб європейська оборонна промисловість діяла так швидко, як, мабуть, мала б, виходячи з зобов’язань, які ми взяли на себе в Гаазі, щодо додаткових 300-400 мільярдів доларів на рік, які зрештою витрачатимуть союзники… Не стверджую, що Сполучені Штати справляються набагато краще. Однак ми здатні задовольнити потреби поточних війн, які тривають, як-от в Україні, і постачати важливу та необхідну зброю і боєприпаси, терміново потрібні», – сказав Вітакер.

Цього місяця генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни альянсу вперше за багато років випередили Росію в темпах виробництва боєприпасів. Він наголосив, що небезпека, яку становить Росія, не закінчиться, коли закінчиться її війна проти України.

Останнім часом у Силах оборони активно розвивають напрямок дронів-перехоплювачів, які працюють як на передовій, так і в ближньому і дальньому тилу. У вересні Зеленський заявив, що Україна в листопаді має вийти на виробництво 500-800 дронів-перехоплювачів на добу.