Кошта після зустрічі із Зеленським: Росія посилює удари, тож ЄС має посилювати підтримку України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської Ради Антоніу Коштою перед участю в саміті Європейського Союзу – обидві сторони прокоментували зустріч.

На думку Кошти, попри великі очікування, створені ініціативами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, сьогодні очевидно, що «ці ініціативи не відповідають долі президента Путіна».

«Росія посилює удари по цивільних, по цивільних об’єктах, що означає, що ми продовжувати підтримувати боротьбу України за справедливий і тривалий мир», – заявив він.

Кошта анонсував, що на засіданні Європейської Ради учасники ухвалять політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, зокрема, на придбання військової техніки.

«І це дуже сильне послання для Росії. Ми неодноразово говорили, що підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і чого б це не знадобилося. І тепер ми це конкретизували», – додав він.

Зеленський після зустрічі заявив, що було важливо «скоординувати наші позиції». Він подякував Євросоюзу за 19-й пакет санкцій:

«Дуже важливе рішення. Маємо не лише захищатися, але й разом з усією Європою, США тиснути на Путіна, щоб зупинити цю війну».

За словами президента, сторони також говорили про оборонну допомогу, програму SAFE, шлях України до членства в Євросоюзі і кроки, необхідні для відкриття переговорних кластерів. Він подякував Кошті за зустріч і запрошення до участі в засіданні.

«Важливо, щоб ми всі діяли рішуче й обʼєднано. Саме це допоможе змусити Росію завершити агресію», – підсумував він.

Cьогодні лідери ЄС зустрічаються в Брюсселі, щоб обговорити Україну, європейську оборону, останні події на Близькому Сході, конкурентоспроможність, житло та міграцію.

Оскільки Росія продовжує свої невпинні напади на цивільне населення України та її інфраструктуру, лідери ЄС обговорять конкретні кроки щодо посилення підтримки України та посилення тиску на Росію у прагненні до миру.



