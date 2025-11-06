Рютте: НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів

Генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни альянсу нині вперше за багато років випередили Росію в темпах виробництва боєприпасів. Як повідомляє пресслужба НАТО, Рютте сказав про це на форумі в Бухаресті.

«Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники по НАТО разом узяті. Але це вже не так. По всьому альянсу ми зараз відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо наявні. Ми виробляємо більше, ніж робили за десятиліття. Нам потрібно розвивати цей прогрес в інших сферах, від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників-перехоплювачів», – сказав Рютте.

Генсекретар НАТО наголосив, що небезпека, яку становить Росія, не закінчиться, коли закінчиться її війна проти України.

«У найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі й світі. І Росія не самотня у своїх зусиллях підірвати глобальні правила. Як ви знаєте, вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном й іншими. Вони збільшують свою співпрацю в оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до довгострокової конфронтації», – сказав Рютте.

Він додав, що країни НАТО не можуть «бути наївними», а мають бути готовими.

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору. Зокрема, близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії минулого тижня, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

Росія звинувачення відкидає.

Розвідки європейських країн не виключають нападу Росії на країни Балтії впродовж найближчих років. У вересні генеральний секретар НАТО Марк Рютте попереджав, що Росія і Китай готуються до довгострокової конфронтації.