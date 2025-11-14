Шмигаль повідомив про серійне виробництво дрона-перехоплювача «Шахедів» в Україні

В Україні запустили серійне виробництво дронів-перехоплювачів російських БПЛА типу Shahed, заявив міністр оборони Денис Шмигаль 14 листопажа.

«Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії», – заявив він.

За словами міністра, йдеться про українську технологію Octopus, розроблену Збройними силами та підтверджену в бойових умовах. Вона «працює вночі, під глушінням і на низьких висотах».

«Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба», – додав Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський 7 листопада погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони. Серед його завдань він назвав активне впровадження дронів-перехоплювачів у системі ППО.

Останнім часом у Силах оборони активно розвивають напрямок дронів-перехоплювачів, які працюють як на передовій, так і в ближньому і дальньому тилу. У вересні Зеленський заявив, що Україна в листопаді має вийти на виробництво 500-800 дронів-перехоплювачів на добу.



