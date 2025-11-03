Безпілотники давно стали ключовим фактором на полі бою війни Росії проти України. У так званому малому небі безперервно гудуть дрони різних типів, розмірів і призначення. Останнім часом у Силах оборони активно розвивають напрямок дронів-перехоплювачів, які працюють як на передовій, так і в ближньому та дальньому тилу. Як влаштована робота одного з таких підрозділів на фронті – у репортажі телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

«Артилерія має мовчати, щоб не вирахували»

Український дрон-перехоплювач висить на хвості російського безпілотника «Орлан». Завдання – наздогнати й знищити.

«Проста ручна наступальна граната: легка, у неї дуже великий радіус розльоту уламків. З пульта оператор, коли підлітає вже до цілі, вручну підриває борт і уламками вражає ціль», – пояснює ситуацію військовослужбовець 5-ї окремої штурмової Київської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Дмитро.

Підрозділ Дмитра на фронті полює за безпілотниками, які коригують авіаудари армії Росії по прифронтових містах України та позиціях ЗСУ.

«Наш оперативний черговий ППО передає нам: артилерія не може працювати, працюйте ви. Над їхніми посадками літають розвідувальні БПЛА, і наша артилерія має мовчати, щоб їх не вирахували. Ми намагаємося збивати, і тоді наша артилерія завдає ураження противнику», – розповідає він.

«Усе в повітрі з’єднати»

Дмитро – випускник львівського юрфаку. Службу в протиповітряній обороні він починав у 2022 році командиром взводу переносних зенітно-ракетних комплексів.

«З часом ця зброя стала менш ефективною. На перший план вийшли дрони», – каже він.

Паралельно Дмитро цікавився FPV – на той момент новою технологією на полі бою: «Тоді вже активно працювали дронами по наземних цілях, і ми розуміли, що якимось способом це можна втілити в життя. Але треба було доопрацювати їх під свою специфіку».

Влітку 2024 року екіпаж 5-ї бригади ЗСУ став першим підрозділом, якому в російсько-українській війні вдалося дроном збити інший дрон.

Збивати цілі в небі набагато складніше, ніж на землі, наголошує Дмитро: «По піхоті, по наземній цілі оператор екіпажа БПЛА вивчає одну-дві дороги. Нам потрібно вивчити понад 30 км радіусом по колу. Треба знати посадки, озера, щоб зорієнтуватися на місцевості і визначити, де летить ціль, де ти перебуваєш – і це все в повітрі з’єднати. Картинка з кілометра висоти чи двох–трьох–чотирьох і навіть п’яти – дуже різна».

Ефективно і доступно

Усіх технічних характеристик і тактичних прийомів дронів-перехоплювачів Дмитро не розкриває. Але відзначає, що розвиватися технологічно доводиться постійно: «Якщо порівнювати з першими днями, коли ми почали працювати – усе було дуже просто. Ми злетіли – і ціль сама до нас прилітала. Зараз дуже складно. Противник постійно розвивається, кожного місяця змінює тактику застосування своїх розвідувальних крил. Вони покращують свої крила розвідувальні: прагнуть зробити їх швидшими і більш маневреними. Як кажуть, гонка технологій».

На кадрах із перехоплювача видно новітній російський ударний дрон на штучному інтелекті V2U, який самостійно шукає ціль. Фахівці називають його загрозою майбутнього, вважаючи незахищеним від РЕБ.

V2U здатний літати автономно без жодного каналу зв’язку.

Тому проти таких і інших цілей дрони-перехоплювачі нині – чи не єдиний ефективний і дешевий засіб: «Орієнтовно їхня ціна 80–90 тисяч гривень – це приблизно дві тисячі доларів. А те, що ми збиваємо, – це приблизно від 40 тисяч доларів: ZALA, «Орлани». І дві тисячі доларів за одне ефективне ураження – це копійки».