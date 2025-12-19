Росія кидає «броню» в Дніпропетровську область: про що це свідчить?

У районі Новопавлівки Дніпропетровської області російські війська провели штурм із використанням техніки, про це повідомили в 42-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, яка зупинила атаку противника. Під час наступу агресор використовував 1 танк, 4 бойові машини піхоти та 6 квадроциклів.

Також про штурм російських військ їхніх позицій в Дніпропетровській області повідомила 92-ї окрема штурмова бригада. У штурмі тут противник також використовував бронетехніку: танк, МТ-ЛБ багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований і бойову машину піхоти. Штурм бійці відбили, зазначили в бригаді.

Проєкт DeepState повідомив 18 грудня про просування армії РФ біля Дачного на Покровському напрямку. Після оновлення на мапі проєкту збільшилася червона і сіра зона в бік Новопавлівки.

Згідно з Генштабом ЗСУ, загалом на Покровському напрямку за минулу добу було зафіксовано 50 атак, у тому числі в районі Дачного, Філії та Новопавлівки. Ці населені пункти в Дніпропетровській області російські війська атакують з Донецької.

