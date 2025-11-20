«Оборона дуже гарно накопана, але немає кого туди садити»: військові ЗСУ на Дніпропетровщині

Окрім штурму Новопавлівки, армія РФ веде наступ і на півдні Дніпропетровської області, просуваючись до селища Покровське. Кореспонденти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії побували на командному пункті 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ та обговорили з військовими ситуацію на цій ділянці фронту.
«Їхнє основне завдання – пройти повз нашої піхоти»
Осіння багнюка не дозволяє їхати швидко навіть в зоні досяжності російських FPV. Наш супроводжувач петляє розбитими степовими ґрунтовками, намагаючись триматися якомога далі від основних доріг, які частково вже контролюються дронами армії РФ.
«Помпова рушниця – наразі предмет першої потреби під час пересування, плюс радіорозвідка – якщо пощастить і небо буде чистим, заїдемо відразу, якщо ні – доведеться чекати», – розповідає наш водій-супроводжувач із позивним «Бурундук».
Нам пощастило.
На командному пункті 31-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на Дніпропетровщині, йде рутинна робота. Українські військові слідкують за ситуацією в режимі онлайн, намагаючись запобігти подальшому просуванню армії РФ. Помічаємо на моніторах, що противник тут пересувається переважно двійками, часто – і поодинці.
Чим глибше вони проникнуть – тим для них кращеРуслан
«Сильно вони не затримуються. Їхнє основне завдання – не дійти до наших позицій і вступити в бій, а інфільтруватися, пройти повз нашої піхоти. Чим глибше вони проникнуть – тим для них краще. Точніше, для російських командирів, які не сильно переживають за долю своїх підопічних», – розповідає офіцер 31-ї бригади Руслан.
Механізовані штурми агресор на Олександрівському напрямку, до якого український Генштаб зараховує цю ділянку, не проводить. Як пояснює боєць, «погодні умови вже не ті, та й місцевість не дозволяє».
Піхота армії РФ доволі довго може сидіти тихо, не видаючи себе, наскільки це можливо. Провізію їм скидають дронами, та й по хатах ходять – шукають, чим поживитись.
Але якщо то штурмові підрозділи – то безпосередньо вступають в бій з нашою піхотоюАндрій
«По погребах переважно «никаються». А це ж села. Там і консервація, і овочі якісь. Сидять – слухають, де на наші позиції «посилки» скидають, щоб їх виявити і здати координати. Але якщо то штурмові підрозділи – то безпосередньо вступають в бій з нашою піхотою», – каже офіцер 31-ї бригади Андрій.
«Російський піхотинець сам собі відрізав поранену ногу»
«Якщо немає поблизу якоїсь хоча б розбитої хати – просто на землю лягають і прикриваються шифером. І доволі довго можуть так лежати на холодній землі. Їм на себе, здається, все одно», – дивується Руслан.
Коли вони по полях пересуваються – для нас це плюс, тому що це дуже гарна ціль на відкритій місцевості
На відміну від щільно забудованої донбаської агломерації, рельєф Дніпропетровщини – переважно відкрита місцевість з рідкісними посадками. Навіть трьох-чотирьох людей в полі помітити значно легше. Тому російські командири намагаються відправляти поодиноких штурмовиків вранці, щоби ті просунулись під прикриттям густих степових туманів.
«Коли вони по полях пересуваються – для нас це плюс, тому що це дуже гарна ціль на відкритій місцевості. Зловити його під деревом – так те саме дерево може зловити уламки, ми ворога можемо не знищити, а пошкодити, він потім десь залізе, і його потім треба буде з того укриття виколупувати. І не факт, що він в тому укритті загине, якщо ми навіть ту будівлю завалимо, він все одно може вижити і передавати своїм якусь ціну інформацію» – пояснює Руслан.
Якось ми побачили, як російський піхотинець сам собі відрізав поранену ногу, перев’язався і поповз даліАндрій
«У нас був випадок, коли ворожа піхота випадково зустрілась із нашою. Росіяни просто рандомно на них вийшли. Їх скеровував «Мавік», який полетів на перезарядження, і вони тупо загубились, бо не мали конкретного маршруту. Вже в полоні розповідали, що не знають, куди і для чого йдуть», – зазначає Андрій.
Власні поранені командирам армії РФ нецікаві, розповідають бійці. Здебільшого вони не реагують на радіоповідомлення з проханням про допомогу та наказують своїй піхоті далі продовжувати наступ.
«Якось ми побачили, як російський піхотинець сам собі відрізав поранену ногу, перев’язався і поповз далі. Яка психічно здорова людина таке зробить? Звісно, наші дронарі його знищили, але сам факт», – дивується Андрій.
«Щодо переправ – вони їх знищують день в день»
«Було таке, що нас штурмували російські колишні ув’язнені-жінки. Але як бойова одиниця вони так собі. Не такі стійкі чи дурні, як чоловіки. Тільки якийсь скид поряд чи FPV – відразу розгортаються і назад, але ж їх застосовують – це не дуже приємний фактор», – розповідає Руслан.
Одна з головних проблем оборони на цій ділянці фронту – логістика. Річка Вовча, з одного боку, є природною перешкодою для армії країни-агресора, з іншого – ускладнює пересування самим Силам оборони.
Заїхати кудись технікою зараз нереально. Тільки пішкиАндрій
«Російські FPV – особливо на оптоволокні – серйозно ламають нам логістику. Заїхати кудись технікою зараз нереально. Тільки пішки. Щодо переправ – вони їх знищують день у день. Було таке, що ми тричі за добу їх відновлювали і вони їх тричі розбивали. Тільки починаємо наводити – вони вже тут. Ще й на дорозвідку літають, щоб подивитись, чи повністю зруйнували, чи ні», – пояснює Андрій.
Але найбільше на ситуацію зараз, як і по всій лінії фронту, впливає нестача людей в підрозділах.
«У нас тут оборона дуже гарно накопана, але в нас просто немає кого туди садити. Мізерна кількість людей, якими можна тримати позиції. Були б люди – не було б у противника такого успіху у просуванні. Зроблені державою бетонні ВОПи (взводні опорні пункти – ред.) стійко тримають удар. Лишень було б кому на них бути. Двом людям на великому ВОПі дуже важко тримати оборону», – підсумовує Руслан.
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
Загалом, за час повномасштабної війни від 24 лютого 2022 року по кінець червня 2024 року ООН верифікувала дані про щонайменше 33 878 постраждалих цивільних, серед них 11 284 загиблих.
Реальна кількість втрат, зазначають експерти, набагато більша. Тільки під час блокади і бомбардування Маріуполя, як заявляє українська влада, могла загинути понад 20 тисяч людей.
