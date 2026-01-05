Вибух автомобіля в Києві: поліція повідомляє про затримання 24-річної підозрюваної

Правоохоронці затримали 24-річну дівчину, яка напередодні підірвала позашляховик військовослужбовця в Оболонському районі Києва.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, за результатами розшукових заходів співробітники поліції та СБУ за декілька годин ідентифікували та затримали причетну до вчинення теракту 24-річну киянку.

Слідством встановлено, що жінка шукала «підробіток» у соціальних мережах, де на неї восени минулого року «вийшов» представник спецслужб РФ, за виконання теракту він пообіцяв їй винагороду у розмірі 1 500 доларів, проте грошей вона так і не отримала.

У поліції стверджують, що за інструкціями «куратора» затримана самостійно виготовила вибуховий пристрій у домашніх умовах, заклала вибухівку під авто та встановила приховану камеру для підтвердження результату в режимі реального часу. Коли військовослужбовець підійшов до авто – стався вибух.

24-річній киянці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт.



У поліції додають, що затримана також підозрюється у вчиненні підпалу автівки військового, який вона вчинила у грудні минулого року.



Вранці 4 січня стався вибух автомобіля Land Rover біля житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва. Внаслідок вибуху військовослужбовця та його знайому було травмовано. Подію кваліфікували як теракт.

Правоохоронці виявили поблизу епіцентру вибуху мобільний телефон, який використовувався для онлайн-трансляції моменту злочину замовнику.

Служба безпеки України регулярно повідомляє про затримання російських агентів, викриття й запобігання терористичним актам, які готують агенти спецслужб РФ, зокрема на військових і цивільних об’єктах. СБУ фіксує спроби використання завербованих українців для терактів, зокрема організації вибухів, і закликає громадян повідомляти про підозрілі пропозиції.

У СБУ наголошують, що значна частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми. Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» раніше виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.