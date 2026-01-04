Прокуратура: вибух автомобіля в Києві кваліфікували як теракт, поранений військовий

Прокуратура Києва повідомила, що кваліфікує як теракт вибух автомобіля в Оболонському районі міста.

«4 січня 2026 року у дворі будинку по вулиці Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває за частиною 1 статті 258 КК України: терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людей.

Раніше сьогодні київська поліція повідомила, що з’ясовує обставини вибуху позашляховика в Оболонському районі міста. «За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки й інші служби», – йшлося в повідомленні.

Служба безпеки України регулярно повідомляє про затримання російських агентів, викриття й запобігання терористичним актам, які готують агенти спецслужб РФ, зокрема на військових і цивільних об’єктах. СБУ фіксує спроби використання завербованих українців для терактів, зокрема організації вибухів, і закликає громадян повідомляти про підозрілі пропозиції.

У СБУ наголошують, що значна частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми. Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» раніше виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.