Поліція повідомила про травмованих через вибух позашляховика в Києві

Поліція Києва повідомляє, що з’ясовує обставини вибуху позашляховика в Оболонському районі міста.

«За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки й інші служби», – йдеться в повідомленні.

Подробиці поки що невідомі, поліція обіцяє надати детальнішу інформацію згодом.

У грудні поліція повідомляла, що у Дарницькому районі Києва стався вибух. Було відомо, що внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина, ще одна була травмована.