Поліція: в Києві стався вибух, попередньо, є загиблий

У Дарницькому районі Києва 11 грудня стався вибух, повідомила столична поліція.

«За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Поліція додає, що всі обставини події зʼясовуються.

ДСНС та міська влада наразі не коментували подію.

Раніше поліція Львівщини повідомила про розслідування на місці влучання дрона по будинку в селі Сокільники в ніч проти 11 грудня. Слідчі кваліфікують справу за статтею про закінчений замах на умисне вбивство.



