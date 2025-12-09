ОК «Захід»: на Львівщині чоловік кухонним інструментом поранив військового з групи оповіщення

На Львівщині чоловік кухонним інструментом поранив військовослужбовця з групи оповіщення, повідомляє оперативне командування «Захід».

«Сьогодні на Львівщині стався черговий випадок зухвалої агресії щодо особового складу групи оповіщення, яка діяла відповідно до законодавства та в супроводі працівника поліції. Під час перевірки документів громадянин України мобілізаційного віку, намагаючись уникнути встановлення особи, вчинив напад та завдав військовослужбовцю травми предметом, попередньо схожим на кухонний інструмент типу «сокира-молоток». Постраждалого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронні органи проводять слідчі дії.

Командування «Захід» зауважує, що цей напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець загинув від ножового поранення.

«Ми фіксуємо повторення небезпечного сценарію: агресія проти військових перестає бути поодинокими випадками й перетворюється на тривожну тенденцію. У двох інцидентах громадяни свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство», – наголошують у командуванні.

Формування негативного ставлення до ТЦК та СП, нормалізація ухиляння, дискредитація військових та багаторічна дезінформація стали буденністю у соцмережах і приватних розмовах, а ці інформаційні впливи створюють середовище, у якому агресія проти представників Сил оборони сприймається окремими громадянами як виправдана або навіть «героїчна», констатують в оперативному командуванні «Захід», закликаючи громадян до відповідальної поведінки, дотримання законних вимог військових і правоохоронців.

У Львові ввечері 3 грудня під час перевірки документів між 30-річним львів’янином і військовослужбовцями ТЦК виник конфлікт. За даними ОГП, чоловік, в якого перевіряли документи, завдав ножового поранення в ногу військовому ТЦК, ветеранові АТО Юрієві Бондаренку, від поранення той помер у лікарні зранку 4 грудня.

Франківський районний суд Львова 5 грудня обрав запобіжний захід підозрюваному в нападі – Григорієві Кедруку. Суд задовольнив клопотання прокуратури і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб (до 30 січня включно) без права на заставу.

Під час засідання суду підозрюваний заявив, що мало пам’ятає події вечора конфлікту, при цьому визнав, що ніж, який завдали поранення військовому, належить йому. На запитання слідчого, чи застосовував він ніж під час подій 3 грудня, Кедрук відповів: «Судячи з того, що в мене порізані пальці, і того, що ви кажете, то, мабуть, застосовував».

Справу розслідують за статтею про «умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.



