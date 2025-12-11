Поліція заявила про влучання дрона в будинок на Львівщині. Повітряну тривогу там не оголошували

Поліція Львівщини повідомляє про розслідування на місці влучання дрона по будинку в селі Сокільники в ніч проти 11 грудня.

«Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00. На щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад і кілька житлових приміщень будинку. Не місці працюють всі профільні служби. Деталі події встановлюються», – йдеться в повідомленні. Про який саме дрон йдеться – в поліції не уточнили.

Згодом у поліції додали, що слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Закінчений замах на умисне вбивство».

Повітряні сили в ніч проти 11 грудня не повідомляли про рух дронів у напрямку Львівщини, повітряну тривогу там не оголошували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.