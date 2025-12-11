Серед постраждалих через російські міни найбільше фермерів – управління протимінної діяльності

Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки 11 грудня оприлюднило в своїх соцмережах дані про постраждалих через російські вибухові пристрої.

«Станом на 01.12.2025 від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1 374 особи, з яких діти – 140, дорослі – 1 234», – йдеться в повідомлення.

Управління наводить рід знять постраждалих:

фермери – 250 людей

безробітні – 153

пенсіонери – 127

працівники критичної інфраструктури – 141

водії – 88

учні – 131

Управління не уточнює, скільки серед постраждалих поранених і загиблих. Воно зазначає, що за фактом кожного підриву серед українських цивільних правоохоронці на мінах відкривають кримінальні провадження щодо порушення РФ правил та звичаїв ведення війни.

На початку квітня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.



