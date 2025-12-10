Поліція кваліфікує смерть сина Леоніда Каденюка як самогубство

Поліція Києва оновила дані про смерть 41-річного жителя столиці, про яку стало відомо 10 грудня. Правоохоронці не називають імені загиблого, але обставини та повідомлення в медіа свідчать, що це Дмитро Каденюк, син першого космонавта незалежної України Леонда Каденюка.

З повідомленням, на місці події працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт. Вони провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.

За попередніми висновками, на момент події вхідні двері до квартири були зачинені та не мають слідів злому, а ніж, яким, ймовірно, були завдані поранення, загиблий тримав у руці. Опитані мешканці будинку повідомили, що не чули шуму чи звуків боротьби.

«Також встановлено, що загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці. Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції», – йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство із відміткою «самогубство». Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті.

Пресслужба відомства зазначає, що досудове розслідування триває.

Раніше медіа повідомляли, що в Києві загинув син Каденюка Дмитро. Його мати знайшла його в їхній квартирі вранці 10 грудня з ножовими пораненнями. Поліція тоді підтвердила загибель чоловіка, не називаючи його імені, але одразу не повідомляла про кваліфікацію події.







