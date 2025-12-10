Доступність посилання

Поліція кваліфікує смерть сина Леоніда Каденюка як самогубство

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство із відміткою «самогубство»
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство із відміткою «самогубство»

Поліція Києва оновила дані про смерть 41-річного жителя столиці, про яку стало відомо 10 грудня. Правоохоронці не називають імені загиблого, але обставини та повідомлення в медіа свідчать, що це Дмитро Каденюк, син першого космонавта незалежної України Леонда Каденюка.

З повідомленням, на місці події працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт. Вони провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.

За попередніми висновками, на момент події вхідні двері до квартири були зачинені та не мають слідів злому, а ніж, яким, ймовірно, були завдані поранення, загиблий тримав у руці. Опитані мешканці будинку повідомили, що не чули шуму чи звуків боротьби.

Читайте також: Поліція Львівщини заявила про затримання підозрюваного у нападі на військового ТЦК

«Також встановлено, що загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці. Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції», – йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство із відміткою «самогубство». Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті.

Пресслужба відомства зазначає, що досудове розслідування триває.

Раніше медіа повідомляли, що в Києві загинув син Каденюка Дмитро. Його мати знайшла його в їхній квартирі вранці 10 грудня з ножовими пораненнями. Поліція тоді підтвердила загибель чоловіка, не називаючи його імені, але одразу не повідомляла про кваліфікацію події.



