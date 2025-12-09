Напад на «Гуцулію» у Шептицькому. Суд обрав запобіжні заходи. Що відомо?

ЛЬВІВ ‒ Суд обрав запобіжні заходи трьом із чотирьох зловмисників, які завдали тілесні ушкодження артистам Національного ансамблю «Гуцулія» з Івано-Франківська. Двох нападників відправили під цілодобовий домашній арешт, одного взяли під варту з правом внесення застави розміром. А четвертого шукають.

Що сталося?

7 грудня на території АЗС у місті Шептицький Львівської області гурт молодих людей напав на водія і пасажирів мікроавтобуса.

Про напад повідомили самі постраждалі. Це артисти Національного ансамблю «Гуцулія» з Івано-Франківська. Вони повертались з європейського турне, під час якого дали 25 концертів і займалися волонтерською діяльністю.

О 3.30 ночі, під час зупинки на АЗС, за словами артистів, компанія із 5-6 молодиків та трьох дівчат, перебуваючи в неадекватному стані, увірвалася в автобус, розкидали речі, провокували, і врешті напали на водія і пасажирів.

Я зрозуміла, що вони не перший раз так велись і мають відповідати по справедливості і закону

« Це було дуже раптово. Ми тільки вийшли з автобуса. Зайшли у приміщення. Один водій з нами, інший заправляв бус. Ці молодики стояли ліворуч від дверей у дверях і відірвались троє і побігли в бус, порозсідались на передні сидіння. Досить з дивною поведінкою, неадекватною. Сіли на моє місце, а там були документи колективу. Попросили вийти і одразу перший удар. Є все на відео, це все хотіли затерти. Є на відео, як продавчиня кричить поліцейському, що це вже не перший раз. Ніхто уваги не звернув. Я зрозуміла, що вони не перший раз так велись і мають відповідати по справедливості і закону», ‒ розповідає адміністратор Лілія Дземан, адміністратор колективу, яка постраждала від ударів.

Як наслідок, у п’ятьох артистів і водія ‒ тілесні ушкодження: забої ребер, струс мозку, складний перелом зі зміщенням. 10 грудня одному артистові проводитимуть операцію. Колектив має пройти 10 грудня судово-медичну експертизу. Бо приїде слідчий.

На відео, яке поширив колектив, видно стан нападників, а також пасивність поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на виклик.

Суд і запобіжні заходи

Після розголосу 8 грудня правоохоронці встановили нападників. Ними виявились четверо молодих людей віком 17, 18, 20, 21 рік. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі ‒ до чотирьох років.

Шептицький міський суд задовольнив клопотання слідчих обрав двом підозрюваним, 17 і 18 річним жителям Шептицького, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. А 20-річному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Йому висунули підозру у вчиненні хуліганства, а також за опір представникові правоохоронного органу.

Місце перебування четвертого підозрюваного, 21-річного мешканця Шептицького, встановлюється. Досудове розслідування триває.

Чому поліція одразу не затримала нападників?

У жертв нападу, а також і в тих, хто подивився відео інциденту у соціальних мережах, виникли питання щодо поведінки поліцейських, які прибули на виклик.

З відео видно, що після інциденту нападники не були затримані, поліція з ними спокійно спілкувалася, дехто навіть тримаючи руки в кишенях.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вже пообіцяв, що діям працівників поліції охорони Львівщини буде надано правову оцінку у рамках службового розслідування.

«Вчинок цих юнаків ‒ це напад на людей. Це ‒ злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами. Кожен, хто обирає шлях насильства, отримає справедливе покарання», – сказав міністр.

Справа про напад перебуває під контролем МВС.

Ще подробиці

У перший день після нападу з’явилась повідомлення, що у групі нападників була донька працівника прокуратури.

У Львівській обласній прокуратурі заявили, що ніхто із цієї компанії не є сином чи донькою працівника прокуратури.

На сьогодні невідомо, чи нападники були у наркотичному чи алкогольному сп’янінні. Ніхто не повідомляє, з яких вони родин і чим займаються.

Одна мама лиш сказала, що її дитина не могла це зробити, всупереч тому, що можна побачити на відео.

За деякими свідченнями, ця компанія молодих людей не вперше поводиться агресивно.

Окрема проблема, що під час війни і комендантської години, заправні станції стали місцем зібрання молодих людей, бо вони там купують і розпивають спиртні напої.

Міністерство культури в оприлюдненій заяві засудило побиття на Львівщині артистів національного ансамблю «Гуцулія» і «вимагає справедливості». Напад на митців, які поверталися з міжнародних гастролей, є «неприпустимим», мовиться у зверненні.

Колектив «Гуцулія» має заплановані численні концерти в Україні та закордоном. 6 січня виступатиме у Львові. Артисти дуже сподіваються, що справу нападу на них силовики «не замнуть», а покарання для підозрюваних буде справедливе.

Редакція відстежуватиме перебіг розгляду справи.