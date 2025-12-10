Поліція Львівщини заявила про затримання підозрюваного у нападі на військового ТЦК

Поліція Львівської області повідомила про затримання 52-річного жителя Стрия, підозрюваного у нападі на військового ТЦК 9 грудня.

«9 грудня близько 19:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків Стрийської центральної районної лікарні про пацієнта, який звернувся по допомогу з забійною раною грудної клітини. Як встановили співробітники Стрийського районного управління поліції, травму військовослужбовець РТЦК і СП отримав під час здійснення заходів з оповіщення на вулиці Красівського у місті Стрий. Побачивши групу військовослужбовців, перехожий спробував втекти. Коли ж один із військовослужбовців наздогнав його, чоловік вдарив його в груди кухонним інструментом типу «сокира-молоток», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що ведуть розслідування кримінального провадження за статтею «Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок». Підозрюваному загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Напередодні про інцидент повідомило оперативне командування «Захід». Там додали, що постраждалого госпіталізували, його життю нічого не загрожує.

Командування «Захід» зауважило, що цей напад стався менш ніж через тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець загинув від ножового поранення.

«Ми фіксуємо повторення небезпечного сценарію: агресія проти військових перестає бути поодинокими випадками й перетворюється на тривожну тенденцію. У двох інцидентах громадяни свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство», – наголошують у командуванні.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.