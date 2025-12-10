ЗМІ: у Києві знайшли мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка

У Печерському районі Києва виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями, повідомила поліція столиці 10 грудня.

«Сьогодні, близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення у одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють слідчі, оперативники та судово-медичний експерт, питання щодо правової кваліфікації справи вирішують. Поліція наразі офіційно не повідомляла про відкриття справи за статтею про вбивство.

Медіа повідомляють із посиланням на власні джерела, що загиблий – син першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка Дмитро. Його тіло знайшла мати Віра Каденюк.

За повідомленнями, жінка, яка жила з сином, вранці біля вхідних дверей знайшла тіло Каденюка-молодшого з ножем у руці. Передсмертної записки при ньому не знайшли.

Леонід Каденюк пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст з корисного навантаження. З 19 листопада до 5 грудня 1997 року він здійснив космічний політ на американському шатлі «Колумбія». Під час польоту виконував біологічні досліди, що були пов’язані з рослинами.

Він став першим і наразі єдиним космонавтом незалежної України. Каденюк помер 31 січня 2018 року у віці 67 років.



