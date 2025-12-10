В Іспанії зупинили розслідування вбивства російського пілота, який перегнав Мі-8 в Україну

В Іспанії суд розпорядився тимчасово зупинити розслідування вбивства колишнього російського льотчика Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 і перегнав його в Україну.

Справу зупинили через відсутність достатніх доказів для притягнення до кримінальної відповідальності «якоїсь конкретної особи як виконавця, співучасника чи пособника», повідомила 9 грудня пресслужба судової влади Іспанії.

Слідча суддя, яка займається розслідуванням вбивства, отримала від Цивільної гвардії звіт, в якому йшлося про безуспішні спроби встановити особу того, хто стріляв у Кузьмінова в лютому 2024 року в місті Вільяхойоса.

Газета El País раніше писала, що іспанські спецслужби не сумніваються у причетності Росії до вбивства Кузьмінова. The New York Times зазначало, що колишнього льотчика стріляли з пістолета Макарова, а нападників було двоє. Вони зникли з місця злочину дуже швидко, що, на думку іспанської поліції, вказує на їхній професіоналізм.

Про те, що Максима Кузьмінова могли вбити двоє офіцерів російських силових структур, повідомляла і телекомпанія CBS із посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Кузьмінов – капітан російської армії. 28-річний військовий, за власними твердженнями, виступав проти війни в Україні і зв’язався з українськими спецслужбами. 9 серпня 2023 року він перелетів в Україну на гелікоптері Мі-8. Разом із ним на борту перебували двоє інших військових. Вони не брали участь у втечі і були вбиті, як стверджується, при спробі втекти на російську територію.

У ГУР Міноборони України в серпні 2023 року підтвердили, що на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода назвав цю операцію однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.

Пізніше Кузьмінов розповів, як перегнав до України російський гелікоптер Мі-8 – у межах спецоперації ГУР під назвою «Синиця».

В Україні Кузьмінов отримав громадянство і паспорт на підставне ім’я. Йому пропонували залишитися в країні, але він вирішив переїхати до Іспанії, повідомляли у ГУР.

У сюжеті російського державного телеканалу «Росія 1» кореспондент Сергій Зенін стверджував, що офіцери спецназу Міноборони РФ отримали наказ про вбивство Кузьмінова. Один із них заявляв, що льотчика знайдуть і покарають «за всією суворістю закону… за зраду», а другий додав, що Кузьмінов «до суду не доживе».