El País: іспанські спецслужби не сумніваються в причетності РФ до вбивства пілота, який перегнав Мі-8 в Україну

Іспанські спецслужби не сумніваються, що за вбивством колишнього російського військового льотчика Максима Кузьмінова, який утік в Україну на гелікоптері Мі-8, пілотом якого він був, стоїть Москва, пише з посиланням на джерела іспанська газета El País.

Водночас видання підкреслює, що влада Іспанії поки що вкрай обережно підходить до того, що сталося, і не висуває звинувачень на адресу Кремля, вказуючи на те, що спочатку має завершитися розслідування. За словами джерел, Мадрид готовий «дати рішучу відповідь» Росії, якщо будуть зібрані достатні докази її причетності до вбивства.

Тіло вбитого знайшли 13 лютого у пандусі комунального гаража у місті Вільяхойос у провінції Аліканте на південно-східному узбережжі Іспанії. За повідомленням, його застрелили і переїхали автомобілем. Виконавці втекли з місця злочину. У вбитого знайшли український паспорт на ім’я Ігоря Шевченка (знімок документу опублікувало видання El Periodico).

Міністерство внутрішніх справ Іспанії поки що не зробило заяв про особу загиблого, відомство чекає на біометричні дані, запитані через Інтерпол у Росії й України, пише El Periodico. Джерела видання не виключають, що вбивство Максима Кузьмінова могло бути скоєне звичайними злочинцями, і це «не шпигунська історія».

Водночас El País звернуло увагу на те, що першими про смерть Кузьмінова повідомили проросійські джерела. Видання зазначає, що іспанські спецслужби загалом не сумніваються у причетності Росії, вони не впевнені лише в тому, яка саме з російських спецслужб вчинила вбивство – ФСБ, Служба зовнішньої розвідки чи Головне управління Генштабу РФ (ГРУ). При цьому джерела в іспанських спецслужбах визнають, що слідству буде складно знайти прямі докази причетності Росії, оскільки, ймовірно, злочин скоїли наймані вбивці, які вже залишили територію Іспанії.

El País також зазначає, що «вичислити» Кузьмінова могли через його листування з колишньою дівчиною, яка залишалася в Росії – він прямо запрошував її приїхати до Іспанії.

У публікації перераховуються численні випадки вбивств за кордоном противників російської влади чи перебіжчиків з числа співробітників спецслужб або замахів на них. Зазначається, що в Іспанії таке сталося вперше.

Кузьмінов – капітан російської армії. 28-річний військовий, за власними твердженнями, виступав проти війни в Україні і зв’язався з українськими спецслужбами. 9 серпня 2023 року він перелетів в Україну на гелікоптері Мі-8. Разом із ним на борту перебували двоє інших військових. Вони не брали участь у втечі і були вбиті, як стверджується, при спробі втекти на російську територію.

У сюжеті російського державного телеканалу «Росія 1» кореспондент Сергій Зенін стверджував, що офіцери спецназу Міноборони РФ отримали наказ про вбивство Кузьмінова. Один із них заявляв, що льотчика знайдуть і покарають «за всією суворістю закону… за зраду«, а другий додав, що Кузьмінов «до суду не доживе».

19 лютого факт смерті Кузьмінова Радіо Свобода підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Водночас додаткових деталей у ГУР не повідомили.

У ГУР в серпні минулого року підтвердили, що на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода назвав цю операцію однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.

Головне управління розвідки Міноборони 3 вересня оприлюднило документальний фільм «Збиті льотчики Росії», в якому, серед іншого, вперше показали російського пілота, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8. Як стверджували в ГУР, російським льотчиком був Максим Кузьмінов.

5 вересня минулого року російський пілот Максим Кузьмінов розповів, як перегнав до України російський гелікоптер Мі-8 – у межах спецоперації ГУР під назвою «Синиця».