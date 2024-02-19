В Іспанії знайшли мертвим російського пілота, який перегнав до України вертоліт Мі-8 – ГУР

В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав до України вертоліт Мі-8 – факт смерті росіянина підтвердив Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Водночас додаткових деталей у ГУР не повідомляють.

Раніше інформація про загибель Максима Кузьмінова з’явилася в іспанських медіа. Вони писали, що росіянина знайшли мертвим у місті Ла Вільяхойоса 13 лютого. Повідомлялося, що він загинув від вогнепальних поранень.

Наразі невідомо, чи причетні до загибелі Кузьмінова російські спецслужби. Офіційних коментарів від представників РФ не було.

У ГУР в серпні минулого року підтвердили, що на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода назвав цю операцію однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.

Головне управління розвідки Міноборони 3 вересня оприлюднило документальний фільм «Збиті льотчики Росії», в якому, серед іншого, вперше показали російського пілота, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8. Як стверджували в ГУР, російським льотчиком був Максим Кузьмінов.

5 вересня минулого року російський пілот Максим Кузьмінов розповів, як перегнав до України російський гелікоптер Мі-8 – у межах спецоперації ГУР під назвою «Синиця».

Російська сторона публічно не коментувала перехід пілота на бік України і переведення на українську територію російського гелікоптера.