Леонід Каденюк брав із собою у космос «Кобзаря» Шевченка і прапор України

На 67-у році життя помер перший і досі єдиний космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Його серце зупинилося під час пробіжки у київському парку. Понад 20 років тому Каденюк успішно повернувся на землю, пробувши на орбіті 16 днів. У космосі він вивчав вплив невагомості на ріст рослин. І вперше розгорнув український прапор на орбітальній станції.

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Це архівні записи космічної агенції NASA: місію STS-87 проводжають у космічний простір. Шатл «Колумбія» стартував 29 листопада 1997 року, на борту у складі екіпажу – українець Леонід Каденюк.

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«Я чекав цієї миті 36 років, із 10-річного віку. Полетів у 46 років. Я сидів спокійно, мене це навіть вразило. Думав, 20 років чекав, поки готувався, то тепер 20 секунд дочекаюся», – розповів в одному з інтерв’ю Радіо Свобода Леонід Каденюк.

Його завданням у Всесвіті було провести експерименти і дослідити як ростуть рослини в невагомості. Про участь Каденюка у місії особисто домовлявся другий президент України Леонід Кучма з американським колегою Біллом Клінтоном.

«Він людина була рішуча: пообіцяв – зробив. Дійсно тоді була проблема, я думав, чим полетить наш космонавт. Бо там просто так не літають, обов’язково має бути серйозне завдання, а тим більше готувався в Радянському Союзі, в Російській Федерації, там інші погляди на польоти в космос. Але бачите, склалося, як склалося – чудово», – згадував колишній президент України Леонід Кучма.

Американці гідно оцінили кандидатуру Каденюка, а космонавт успішно пройшов випробування в NASA, пригадує тодішній керівник підготовки до космічного польоту Едуард Кузнецов. Політ тривав майже 16 діб, двічі космонавти виходили у відкритий космос.

Ми склали цілу програму, що він мав із собою взяти – прапор, державний герб, герб Києва, «Кобзар» Шевченка

«Ми склали цілу програму, що він мав із собою взяти – прапор, державний герб, герб Києва, «Кобзар» Шевченка, портрет видатного українського ракетобудівника Михайла Янгеля, диск нашої відомої групи «ВВ». Він взяв усі ці речі із собою, і потім ми навіть привезли з Америки сертифікат, що кожна річ побувала в космосі – із підписом кожного члена екіпажу», – розповів Кузнецов.

Тоді, під час польоту Каденюка, вперше у космосі пролунав гімн незалежної України.

Донині Леонід Каденюк вів активний спосіб життя, не полишав тренування – кілька разів на тиждень бігав крос у 10 кілометрів, розповідає Едуард Кузнецов. Каже, він чекав кращих часів української космонавтики і навіть планував узяти участь у польоті.

Позавчора у нього був день народження, ми говорили про здоров’я, він нічого поганого не говорив

«Позавчора у нього був день народження, ми говорили про здоров’я, він нічого поганого не говорив. Він казав: тиск нормальний, серце б’ється, все нормально, жодних проблем із здоров’ям немає, і він готовий до виконання ще одного польоту», – розповідає Кузнецов.

Найбільше ж переймався перший космонавт незалежної України питаннями земними – забрудненням екології. Нереалізованими лишилися купа планів, розповідає його товариш, народний депутат Ігор Гаврилов.

«Близько місяця тому Леонід став головою Міжнародної екологічної ради і ми мали великі розрахунки, що зможемо просунутися в міжнародних зв’язках із цих питань. Бо він людина – відома, знана і дуже толерантна й інтелігентна. Йому було цікаво у цьому напрямку працювати», – сказав Гаврилов.

На запитання – навіщо літати в космос, відповідав коротко: щоб покращити життя на землі.

Було й таке запитання: «Якби ви побачилися з Богом, що б ви у нього запитали?»

«Просто хотілося б його попросити: Боже, бережи нашу Землю, дай розуму людям. Коли дивишся на планету з висоти космічної орбіти і бачиш таку красиву землю… Але коли пригадуєш, як ми живемо, то особливо там надзвичайно глибоко усвідомлюється, наскільки не досконале людське суспільство. Ми не правильно ставимося до природи. Треба берегти свою планету!» – відповів Леонід Каденюк.