У Києві відкрили пам’ятник Леоніду Каденюку

У Києві в суботу, 5 грудня, відкрили пам’ятник першому українському космонавту Леоніду Каденюку. На церемонії був присутній президент України Володимир Зеленський, повідомили в ОП.

Монумент був відкритий на Байковому кладовищі у 23-тю річницю повернення Каденюка з космосу на Землю на шатлі «Колумбія».

Як зазначили в ОП, ескіз монумента обрала родина космонавта.

«Леонід Каденюк багато зробив для України, і Україна повинна хоч щось зробити для нього. Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня Леоніду Каденюку виповнилося б 70 років, і людям буде куди прийти та вшанувати його пам’ять», – заявив президент.

Каденюк був родом із Чернівецької області – він народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці на Буковині в родині вчителів. У 1995 році потрапив до групи космонавтів Національного космічного агентства України.

Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст з корисного навантаження. З 19 листопада до 5 грудня 1997 року Каденюк здійснив космічний політ на американському шатлі «Колумбія». Під час польоту виконував біологічні досліди, що були пов’язані з рослинами.

Він став першим і наразі єдиним космонавтом незалежної України. Каденюк помер 31 січня 2018 року у віці 67 років.