Рада підтримала постанову про увічнення пам’яті Каденюка

Верховна Рада підтримала постанову про увічнення пам’яті першого космонавта України Леоніда Каденюка.

Згідно з текстом документа, органи місцевого самоврядування мають розглянути питання щодо перейменування вулиць, провулків, площ, скверів; встановлення меморіальних дошок та пам’ятних знаків тощо; найменування навчальних закладів, військових частин, закладів культури; виготовлення та розміщення соціальної реклами на честь Каденюка.

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Крім того, загальноосвітні та вищі навчальні заклади всіх типів і форм власності мають сприяти організації лекцій, бесід, круглих столів та інших тематичних заходів, присвячених Каденюку.

Згідно з постановою, Національний банк України має рекомендувати виготовити і ввести в обіг пам’ятну монету, присвячену першому космонавту України.

Каденюк помер 31 січня в Києві від серцевого нападу після ранкової пробіжки в парку.

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці на Буковині в родині вчителів. У 1995 році потрапив до групи космонавтів Національного космічного агентства України. Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст з корисного навантаження. З 19 листопада до 5 грудня 1997 року Каденюк здійснив космічний політ на американському шатлі «Колумбія». Під час польоту виконував біологічні досліди, що були пов’язані з рослинами.

Каденюк – автор п’яти наукових праць, торік видав книгу під назвою «Місія – Космос».

У червні 2017 року Леонід Каденюк був гостем програми Радіо Свобода «Радиво».