НБУ випустив першу сувенірну банкноту з вертикальним дизайном. На ній зображений Леонід Каденюк

Національний банк України випустив першу українську сувенірну банкноту з вертикальним дизайном. Вона присвячена першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку.

Над створенням дизайну банкноти працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.

Сувенірна банкнота «Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України» не є платіжним засобом. Її можна буде придбати в пунктах продажу Національного банку України та банків-дистриб’юторів.

Каденюк був родом із Чернівецької області – він народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці на Буковині в родині вчителів. У 1995 році потрапив до групи космонавтів Національного космічного агентства України.

Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст з корисного навантаження. З 19 листопада до 5 грудня 1997 року Каденюк здійснив космічний політ на американському шатлі «Колумбія». Під час польоту виконував біологічні досліди, що були пов’язані з рослинами.

Він став першим і наразі єдиним космонавтом незалежної України. Каденюк помер 31 січня 2018 року у віці 67 років.