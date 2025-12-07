Поліція: у Києві на станції «Видубичі» загинув 16-річний хлопець

У Києві на станції «Видубичі» загинув підліток, який займався «зачепінгом», йдеться у повідомленні столичної поліції.

«За попередньою інформацією, 16-річний хлопець виліз на вагон міської електрички і його вразило електричним струмом. Від отриманих травм неповнолітній загинув. На місці працюють слідчо-оперативна група Голосіївського та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт. Обставини події з’ясовуються», – кажуть правоохоронці.

У березні 2025 року в Нацполіції України заявили, що серед дітей в нашій країні поширюється нова небезпечна гра – «зачепінг». Це небезпечний вид екстремального катання на поїздах, трамваях або іншому транспорті, коли людина чіпляється за зовнішні частини вагонів або стає на підніжки.

За даними правоохоронців, від початку року станом на 23 березня в Україні вже було зафіксовано 8 випадків «зачепінгу», в результаті яких постраждали 9 дітей.

У поліції закликали підлітків не ризикувати своїм життям заради екстремальних відео, зазначивши, що напруга, падіння з висоти або зіткнення з перешкодами на швидкості – майже не залишає шансів на виживання.