ДСНС: у трьох районах Київщини ліквідовані наслідки атаки РФ, у Фастові залучали пожежний потяг

У трьох районах Київської області були ліквідовані наслідки російських обстрілів, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними відомства, до ліквідації пожеж у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах залучалось більше ста рятувальників, авіація ДСНС.

«У місті Фастів на допомогу рятувальникам залучено пожежний потяг. Роботи тривають», – підсумували у ДСНС.

Під російським ударом у ніч проти 6 грудня опинилися 10 українських областей, в більшості з них – прямі влучання по житлових будинках, енергетиці, залізниці, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Пошкоджено понад два десятки будинків на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Львівщині. Поранені щонайменше вісім людей: троє – на Київщині, троє – на Дніпропетровщині, двоє – на Львівщині. У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу. У Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві рятувальники гасять тисячі квадратних метрів складських приміщень із продуктами та медикаментами», – написав він у телеграмі.

За словами Клименка, триває ліквідація пожеж на енергетичних об’єктах Київщини і Львівщини.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук зазначив, що в місті внаслідок атаки виникла пожежа на складських приміщеннях з продуктами, внаслідок чого знищене майно, оздоблення і продукція на площі орієнтовно 3800 м2.

Міністерство енергетики повідомило, що в ніч проти 6 грудня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу й передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, зазначили в міністерстві.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові в ніч на 6 грудня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА і ракет. Військові уточнили, що для повітряного нападу Росія використала 51 ракету й 653 безпілотники.

«За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей: 585 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів); 29 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр; одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ракет і 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Зруйнований вокзал та житлові будинки: Київщина після масованої атаки РФ (фотосвідчення)













Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.