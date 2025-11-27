Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Суспільство

Як Краматорськ став містом «не для гостей» через війну Росії проти України

Краматорський вокзал – місце зустрічей і прощань – уже не приймає поїзди
Краматорський вокзал – місце зустрічей і прощань – уже не приймає поїзди

В Україні вперше за роки вторгнення Росії зупинили пасажирське залізничне сполучення з Донецькою областю, оскільки це стало надто небезпечно. Від початку повномасштабної війни й до останніх тижнів швидкісні поїзди курсували з Києва до Краматорська. Тепер поїзд до Краматорська не доходить. Цю новину жителі Донецької області сприйняли із сумом. Журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, поговорили з пасажирами поїзда.

Репортаж из поезда, который больше не доходит до Донецкой области
Embed
Репортаж из поезда, который больше не доходит до Донецкой области
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:05:38 0:00

Протягом останніх кількох днів розклад руху поїзда між Києвом та сходом України кілька разів змінювався. Наразі крайня східна точка на карті пасажирських перевезень – невелике містечко у Харківській області. Людей із сусідньої Донецької області туди перевозять автобуси.

Ще нещодавно цей потяг вирушав із Краматорська. «Дуже сумно. Ти ж розумієш: гаразд, маршрут скоротили, але й нас скорочують. Скорочується життя в Краматорську», – говорить Олена.

Олена – психолог та педагог. У Краматорську в бомбосховищі вона продовжує працювати з дітьми, які залишилися, допомагаючи їм пережити стреси війни. Зараз вона їде до Києва, де живуть її чоловік та донька.

«Ми віримо. Але віра почала трохи просідати. Я і батькам кажу: «У нас хлопці займаються евакуацією, давайте не прив’язуватися до домівок, головне – дітки та життя. І якщо що, то давайте їхати далі», – каже вона.

Краматорський вокзал – місце зустрічей і прощань – уже не приймає потяги (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Краматорський вокзал – місце зустрічей і прощань – уже не приймає потяги (фоторепортаж)

5 листопада зʼявилося повідомлення про те, що потяги та електрички на Донеччину, зокрема до Слов'янська та Краматорська, не ходитимуть – таке рішення ухвалили через небезпеку. Обмеження руху в повідомленнях назвали тимчасовим, воно стосується всіх міжміських та приміських пасажирських поїздів.

У вагонах – багато військових. Вони кажуть, що рішення про скорочення маршруту вони сприйняли із сумом.

«Враховуючи, що йде війна, ми звикли до будь-яких несподіваних змін. Я згоден, що Краматорськ уже не для гостей. На жаль», – говорить один із них.

Військові та їхні родини – це ті, хто впродовж останніх років створює атмосферу цього маршруту. Сьогодні в цих вагонах немає відчуття тріумфу.

Фронт відступає. Це не таємна інформація. Всі повинні це розуміти.

– FPV-дрони вже долітають до Краматорська та Слов’янська. Не знаю, який матиме вигляд оборона Слов’янська та Краматорська. Я не бачу жодних рішень, які можуть щось змінити, щось покращити. Я бачу, як крадуть гроші, прикриваючись великими цілями.

Є ще одна деталь. Тепер військових та інших пасажирів везе не швидкісний Hyundai, як було раніше, а звичайний дизель. Напередодні пасажирів попередили, що комфортні умови будуть лише після пересадки у Полтаві – за понад двісті кілометрів. Через кілька годин поїзд зупинився. На пересадку – лічені хвилини. З одного поїзда на інший пасажири пересіли за кілька хвилин.

«Донеччина українська була, є і буде, поки є ми, люди, які залишаються там і творять. І навіть якщо ми поїдемо, ми все одно понесемо із собою частинку Донецького краю», – говорить одна з пасажирок.

Логістика з пересадкою – вимушений захід, каже головний стюард рейсу. Обстріли пошкодили енергоінфраструктуру регіону, тому електропоїзд весь шлях проїхати не може.

«Я сподіваюся, що це тимчасово. Хочеться вірити. Ми сподіваємося на краще. Не може ж бути, що весь час люди в такому пригніченому стані будуть. Так довго неможливо триматися», – зазначає провідник Віктор Кравцов.

Вже ближче до ночі поїзд під сирену повітряної тривоги в’їжджає до української столиці. Пасажири стомлено збирають речі – треба встигнути до комендантської години.

Потяг «війна–Київ»: щемливі миті зустрічі та прощання військових з близькими (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Потяг «війна–Київ»: щемливі миті зустрічі та прощання військових з близькими (фоторепортаж)

Залізничний вокзал у Краматорську – місце зустрічі військових із рідними. Солдати знаходять кілька днів, а то й годин, щоб побачитися з сім'ями або друзями. Тут близькі люди розділяють моменти радості зустрічі, і смуток прощання. 

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG