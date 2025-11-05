Донецька ОВА: рух поїздів Краматорського напрямку буде обмеженим до Харківської області

На Донеччині «Укрзалізниця» тимчасово обмежує рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Важке, але важливе рішення заради збереження життів прийняли спільно з «Укрзалізницею» – тимчасово обмежуємо рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області. Рішення продиктоване безпековими чинниками», – написав він у телеграмі.



За його словами, пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку «Укрзалізниці» безпосередньо в день відправки.



Філашкін додав, що нині організовують автобусні шатли між Краматорськом-Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією.



В «Укрзалізниці» уточнили, що тимчасово обмежують поїзди Краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове. Також обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве – Краматорськ та Словʼянськ – Райгородок.