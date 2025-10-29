ЗСУ: в Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, а заяви про оточення – вигадки

На Харківщині у Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, війська РФ намагаються закріплюватись в північній частині міста, повідомляє у телеграмі угруповання Обʼєднаних сил.



«В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про «оточення » там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні російський президент Володимир Путін заявив, що українські війська нібито заблоковані у Куп’янську. За його словами, Москва «не проти пустити до зони оточення противника ЗМІ, зокрема українські та зарубіжні».

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа, і тепер ситуація ще ускладнилася. Російські війська успішно застосовували тактику проникнення малими групами і спробували проникнути у місто через газову трубу. Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ підтвердило, що Сили оборони завдали вогневого ураження й затопити цю трубу.

Росія захопила Куп’янськ 27 лютого 2022 року, місто перебувало в окупації понад пів року. Сили оборони звільнили Куп’янськ 10 вересня 2022 року під час Харківського контрнаступу.