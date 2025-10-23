У Краматорську через удар російського дрона загинули журналісти – ОВА

У Краматорську на Донеччині через удар російського дрона загинули журналісти, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Внаслідок удару ворожого БПЛА «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін», – написав він у телеграмі.

За даними Інституту масової інформації, станом на червень в Україні від початку російсько-української війни у 2014 році загинули 113 медійників, з них 106 – від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.



