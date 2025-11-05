Як у Дружківці життя триває, доки «дрони ганяються»

У Донецькій області бої ведуться уже на околиці Костянтинівки в Донецькій області України, про це свідчать мапи українського аналітичного порталу Deep State. Сусідні міста – зокрема Дружківка, де побував кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, – з наближенням фронту все частіше потрапляють під обстріли.

Буває, що дрони ганяються

У Дружківці на перший погляд спокійно: працюють магазини, кафе, люди очікують автобус на зупинці. Але в будь-який момент може прилетіти снаряд або дрон. На виїзді з Дружківки, як розповідають українські військові, на трасі в бік Костянтинівки починається так звана кіл-зона, де за транспортом полюють російські FPV-дрони.

Маршрутний автобус ходить всього три рази на день, пропустити не можна. До лінії фронту – 15-17 кілометрів. На кінцевій зупинці «буває, що дрони ганяються», розповідає місцевий житель Василь.

Наталія повертається додому, вона їздила в аптеку. Каже, там поки що є всі необхідні ліки: «Нормально, все добре, все поки що є. Я просто зробила операцію, на очі, вставила кришталики – їздила купувати [ліки]. Все є, все купила. Все нормально, будемо тепер лікуватися. Одужувати». Наталія уточнює, що операцію робила в Краматорську. Але в самій Дружківці лікарня теж ще працює: «Наша поїхала Яковлевська, а ЦМЛ працює, так. Але поки не звертаємося. А так – магазини працюють, і ринок у нас є ще свій, великий. Поки життя триває», – каже жителька міста.

Проводимо дистанційне мінування, протипіхотне. Перерізаємо їм шляхи

У цей час біля лінії фронту в повітря піднімається важкий безпілотник 44-ї бригади ЗСУ. «Проводимо дистанційне мінування, протипіхотне. Перерізаємо їм [збройним силам противника] шляхи», – пояснює військовослужбовець Сергій.

Ситуація на околицях напружена. Українські військові кажуть, що Костянтинівка майже зруйнована. «Не критично, але важко. У тому плані, що беруть кількістю і постійно лізуть-лізуть, для чого ми і перерізаємо ці транспортні магістралі, щоб вони менше могли пересуватися», – каже Сергій.

«По Костянтинівці: туди навіть не всі волонтери ризикують вже заїхати на евакуацію цивільних. Цивільні ховають своїх родичів, близьких просто у дворах», – каже військовослужбовець ЗСУ Віталій.

Як і на інших напрямках, російські дрони намагаються перерізати логістику ЗСУ, пролітаючи десятки кілометрів: «Давайте навіть забувати про десять плюс [кілометрів], це набагато більше. На 30 кілометрів вже ніякої безпеки не відчуваєш. Це тридцять плюс – вони залітають, у них волокно. І радіо залітає, і «Молнії» залітають», – розповідає Віталій.

Водій маршрутного автобуса Олександр розповідає, що йому доводиться зупинятися, коли на Дружківку летять снаряди або дрони. Маршрутка вже добирається до кінцевої зупинки, коли в повітрі чується сильний вибух – імовірно, розрив касетного боєприпасу.

«Постійно летить, а люди всі в надії, що, може, ось-ось закінчиться... – каже місцевий житель Едуард. – Всі сидять, чекають. А що? Кожен сподівається на краще. Шкода міста, не хотілося б звідси їхати нікуди. Та й куди їхати?»

«Одна тема [для розмов]: виїжджаємо чи ні. Ніби як не бомблять – не виїжджаємо, як прилітає – так і збираємося. Одна тема. Хто виїхав, хто ні. Хто що залишив, хто не залишив», – розповідає Людмила, яка їде автобусом назад до центру міста.

Водієві Олександру потрібно встигнути проїхати маршрутом ще раз: розвезти людей за покупками до комендантської години, яка починається о 15:00. Тим часом українські військові роблять черговий виліт: знову мінують підступи до міста, щоб російські війська не просунулися ближче.