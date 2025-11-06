Краматорський вокзал – це не просто залізнична станція. Це місце зустрічей і прощань.

Тут військові знаходили декілька днів або лише годин, щоб побачити своїх близьких. Тут радість обіймів перепліталася з болем розлуки.

5 листопада зʼявилося повідомлення про те, що потяги та електрички на Донеччину, зокрема до Слов'янська та Краматорська, не ходитимуть – таке рішення ухвалили через небезпеку. Обмеження руху в повідомленнях назвали тимчасовим, воно стосується всіх міжміських та приміських пасажирських поїздів.