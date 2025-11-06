Доступність посилання

Краматорський вокзал – місце зустрічей і прощань – уже не приймає потяги (фоторепортаж)

Краматорський вокзал – це не просто залізнична станція. Це місце зустрічей і прощань.

Тут військові знаходили декілька днів або лише годин, щоб побачити своїх близьких. Тут радість обіймів перепліталася з болем розлуки.

5 листопада зʼявилося повідомлення про те, що потяги та електрички на Донеччину, зокрема до Слов'янська та Краматорська, не ходитимуть – таке рішення ухвалили через небезпеку. Обмеження руху в повідомленнях назвали тимчасовим, воно стосується всіх міжміських та приміських пасажирських поїздів.

Про обмеження руху поїздів повідомив 5 листопада у Facebook керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Також про це <a href="https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid05EWXvKqnS9JBwTEWEva5hJ7hzBqpmxwtxsubAfE81Z5tGW6WJVekmDLGwSdyhL6cl" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://www.facebook.com/ukrzaliznytsia/posts/pfbid05ewxvkqns9jbwte
Потяги на схід ходили з різних куточків України: Івано-Франківська, Львова та Херсона. Одним із найбільш заповнених у будь-яку пору року був швидкісний «Інтерсіті+» Київ–Краматорськ
Чи відновиться сполучення – невідомо. До недавнього часу саме потяг «Інтерсіті+» Київ–Краматорськ залишався дорогою додому для тисяч людей. Його називали «потягом війни» – у вагонах їхали військові, їхні рідні, волонтери, місцеві жителі
Із кінця жовтня поїзди, що прибувають із західного напрямку до Краматорського району Донецької області, доїжджають не до кінцевої станції Краматорськ, а зупиняються у Харківській області
Залізничний вокзал у Краматорську завжди був місцем зустрічі військових із рідними. Солдати знаходили кілька днів, а то й годин, щоб побачитися зі своїми сім'ями або друзями. Тут близькі люди розділяли моменти радості від зустрічі і смуток від прощання
Уперше рух до Краматорська зупиняли у 2014 році. А 8 квітня 2022 року російські військові вдарили по вокзалу міста ракетою «Точка-У», тоді загинула 61 людина. При цьому одразу після обстрілу низка російських Telegram-каналів повідомили, що ціллю обстрілу були українські військові та техніка, але згодом відредагували ці повідомлення. Згодом у Кремлі почали заявляти, що Росія непричетна до цього.HRW спільно із дослідницькою групою SITU Research провели розслідування і змогли зробити висновок, що атака дійсно була здійснена російськими військами.Через пів
HRW спільно із дослідницькою групою SITU Research провели розслідування і змогли зробити висновок, що атака дійсно була здійснена російськими військами.
Через пів
Емоційні обійми на вокзалі Краматорська
Останніми місяцями російській війська почали активно атакувати залізничну інфраструктуру України як у прифронтових регіонах, так і в глибокому тилу
За останній місяць було зафіксовано декілька атак FPV-дронів по залізничній інфраструктурі Донеччини
8 квітня 2022 року російські війська влучили ракетою «Точка-У» по людях, які евакуювалися з Донецької області до більш безпечних міст України. Тоді на залізничному вокзалі в Краматорську загинула 61 людина, понад 120 зазнали поранень.На фото: пам'ятник загиблим від російського удару по залізничній станції у Краматорську
На фото: пам'ятник загиблим від російського удару по залізничній станції у Краматорську
Родина прощається на залізничному вокзалі в Краматорську перед евакуацією
За 5 хвилин до відправлення потяга
На залізничному вокзалі близькі люди розділяли моменти радості від зустрічі і смуток з прощання
Пара прощається на пероні вокзалу в Краматорську
Військовий прощається з дружиною і дитиною через вікно потяга незадовго до його відправлення з Краматорська
Зустріч родини на залізничному вокзалі в Краматорську
Обійми на прощання за кілька хвилин до відправлення потяга з Краматорська
Чи відновиться залізничне сполучення – невідомо
Фраза президента Фінляндії Александра Стубба, яку він присвятив місту Краматорськ на Донеччині під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, прикрашає фасад залізничного вокзалу цього міста. Йдеться про цитату: «Краматорськ – бастіон проти гунів». Тепер її можна побачити й на забитих вікнах вокзалу Краматорська
